A 40 años de México 86: los campeones recordaron la gloria y elogiaron a la Selección de Scaloni

Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Julio “Chino” Tapia y Ricardo Giusti participaron de un homenaje en Estados Unidos por las cuatro décadas del título mundial. El evento incluyó la presentación de un vino mendocino y dejó fuertes mensajes sobre Lionel Messi, Scaloni y el presente de la Albiceleste.

Hay momentos que quedan grabados para siempre en la memoria colectiva. El 29 de junio de 1986 es uno de ellos. Aquel día, en el Estadio Azteca se desató una celebración inolvidable: Argentina se consagró campeona del mundo.

Cuatro décadas después, los protagonistas de aquella hazaña volvieron a encontrarse en un emotivo homenaje realizado en Estados Unidos, donde compartieron recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el presente de la Selección argentina.

El encuentro tuvo como excusa la presentación de “La Final“, un vino elaborado por una bodega mendocina junto al enólogo suizo Richard Bonvin. La propuesta fue pensada como un homenaje a los campeones de 1986 y diseñada según los gustos del plantel que levantó la Copa del Mundo en México.

La presentación permitió reunir a varias figuras históricas como Oscar Ruggeri, Ricardo Giusti, Julio “Chino” Tapia, Sergio Batista, Miguel Ángel Zelada y también al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Además, participaron Gabriel Batistuta, Maximiliano Rodríguez y Oscar Ustari, entre otros.

El encuentro permitió conversar con los campeones tanto sobre los recuerdos de aquella final como sobre el gran presente que atraviesa la Selección argentina.

Uno de los más emocionados fue Sergio “Checho” Batista, quien aseguró que el mayor premio que recibieron fue el cariño de los argentinos.

“Después de 40 años, lo que más valoramos es el reconocimiento de la gente. Carlos Bilardo siempre nos decía que jugáramos por ese reconocimiento y hoy seguimos sintiéndolo. Es muy lindo vivir este aniversario acompañando además a una Selección que nos entusiasma ver“, expresó.

Por su parte, Julio “Chino” Tapia destacó el legado que dejó el entrenador campeón del mundo. “Bilardo nos enseñó muchísimas cosas. Siempre nos inculcó la amistad y el valor del grupo. Decía que el reconocimiento iba a durar toda la vida, mucho más que cualquier recompensa económica.”

Ricardo Giusti también analizó el presente del seleccionado nacional y se mostró optimista con el rendimiento del equipo. “La Selección está muy bien. Juega con tranquilidad, sabe cuándo atacar. Se nota que es un equipo que tiene muy claro lo que quiere.”

Oscar Ruggeri también compartió uno de los tantos rituales que acompañaron al plantel durante el Mundial. “Teníamos muchísimas cábalas, pero una de ellas era escuchar siempre las mismas dos canciones en el micro antes de llegar al estadio. Cuando terminaban esos temas, recién ahí bajábamos todos.”

Jorge Burruchaga recordó con lujo de detalles el tanto que le dio la victoria a Argentina frente a Alemania Federal. “Me acuerdo absolutamente de toda la jugada. De la corrida, de Schumacher, de cuando Briegel me toca la espalda y del momento en que impacté la pelota. Siempre digo que fue el gol de la justicia deportiva porque ese Mundial nos costó muchísimo y lo merecíamos.”

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia también participó del homenaje y aprovechó para destacar el momento que atraviesa el seleccionado nacional. “La Selección está muy bien y genera las mejores expectativas. Sabemos que es un Mundial muy difícil, pero este grupo demuestra partido a partido por qué ilusiona tanto.”

Además, dedicó unas palabras especiales a Lionel Messi, quien continúa rompiendo récords. “No hay palabras, es admirable, en la plenitud como está en los últimos siete partidos que ha jugado en un mundial, ha marcado goles en todos, es el goleador en este mundial, en los tres partidos ha reflejado lo que representa para nosotros, ojalá que tuviéramos Lionel para mucho tiempo más”.

Finalmente, Tapia volvió a respaldar el ciclo de Scaloni y dejó un mensaje de confianza para lo que viene. “Ahora hay que disfrutarlo, hay que seguir viviendo lo que vivimos y el partido a partido. Quedan cinco finales.”