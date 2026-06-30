Hinchas argentinos detenidos en Dallas por intentar ingresar sin entradas al partido de Argentina vs Jordania

La policía local y agentes federales confirmaron que enfrentan causas judiciales en Texas y sanciones en nuestro país, incluyendo el derecho de admisión por dos años.

En la ciudad de Dallas, Estados Unidos, cuatro hinchas argentinos fueron detenidos tras intentar ingresar sin entradas al estadio AT&T para presenciar el partido de la Selección frente a Jordania en el Mundial 2026. El hecho ocurrió el sábado 28 de junio y generó un operativo conjunto entre la policía local, agentes federales y organismos argentinos que monitorean la seguridad de los simpatizantes en el exterior.

Los implicados fueron identificados como Leandro Ayala, Juan Ignacio Campoamor, Gerardo Nielsen y Federico Llach. Según el informe oficial, Ayala intentó saltar un vallado en horas de la mañana, mientras que Campoamor y Nielsen vulneraron el perímetro de seguridad por la puerta G del estadio. En tanto, Llach se pegó a un espectador con entrada válida y pasó detrás de él en el molinete, siendo detectado por las cámaras de vigilancia.

La intervención de las fuerzas de seguridad derivó en la detención inmediata de los cuatro argentinos. Campoamor y Nielsen enfrentan cargos por Criminal Trespass, delito que contempla hasta seis meses de prisión o multas de hasta 1000 dólares. Llach, por su parte, fue liberado pero se le retirará la visa y quedará impedido de regresar a Estados Unidos. Ayala también recuperó la libertad tras el procedimiento, aunque con sanciones migratorias.

El caso tuvo repercusiones en Argentina. El Ministerio de Seguridad de la Nación aplicó el derecho de admisión por dos años a los cuatro hinchas, lo que les impedirá ingresar a estadios locales. Además, fueron incorporados al registro del programa Tribuna Segura, que controla el acceso a espectáculos deportivos en todo el país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 589/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Las autoridades remarcaron que el operativo de seguridad internacional se realiza en coordinación con el FBI, la policía de Dallas y el Renaper, que colabora en la identificación de ciudadanos argentinos en el exterior. El objetivo es prevenir incidentes en los partidos de la Selección, que cuentan con una fuerte presencia de simpatizantes en Estados Unidos, muchos de ellos sin entradas debido al alto costo de la reventa.