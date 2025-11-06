“Y un día el gran Rocky estuvo por Mendoza”: grabaron a un mendocino entrenando en la terminal y se volvió viral

Un joven fue grabado mientras entrenaba al estilo Rocky Balboa en las escaleras de la Terminal de Ómnibus de Mendoza. La escena se volvió viral en las redes y generó una ola de comentarios.

A veces no hacen falta gimnasios ni grandes espacios para entrenar. Eso quedó demostrado en Mendoza, donde un hombre fue captado haciendo una intensa rutina de ejercicios en plena Terminal de Ómnibus. Su concentración y energía llamaron la atención de todos los que estaban en el lugar, y el video del momento rápidamente se volvió viral en TikTok.

Todo sucedió en la parte norte de la Terminal de colectivos de Mendoza. Mucha gente caminaba de un lado al otro, esperando que no se les pasara el viaje o haciendo diferentes trámites. Sin embargo, una escena captó la atención de todos.

En medio del movimiento, un hombre vestido con ropa deportiva comenzó a subir y bajar las escaleras con gran velocidad, emulando al legendario Rocky Balboa en su recordado entrenamiento por las calles de Filadelfia.

Una persona captó el momento y lo compartió en las redes sociales con la canción de la famosa película y las comparaciones en los comentarios no tardaron en llegar. “Los yankee tienen a Rocky Balboa…. Nosotros tenemos al Riqui Barrionuevo”, “Ricky de Barloa”, “Y un día el gran Rocky estuvo por Mendoza”.

El video del “Rocky mendocino” se convirtió en tendencia en cuestión de horas y fue compartido por miles de usuarios. Muchos destacaron el ingenio y la espontaneidad del momento.