Viral: grabaron a Callejero Fino en el aeropuerto de Mendoza de una insólita manera

El reconocido cantante Callejero Fino fue captado en el Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza mientras se desplazaba de manera insólita: montado sobre una valija con motor. El video se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

Cada persona llega o se va del aeropuerto a su manera. Sin embargo, esta semana el cantante Callejero Fino sorprendió a sus seguidores mendocinos cuando fue captado en la provincia mientras realizaba una maniobra bastante particular para trasladarse.

El cantante y ex concursante de Bake Off Famosos estuvo en la Provincia de Mendoza para dar un show en un reconocido boliche del Este mendocino.

Sin embargo, más allá de la presentación de Callejero, el artista fue filmado en el Aeropuerto del Plumerillo. “Estas en Mendoza y aparece Callejero Fino con una maleta moto en pleno aeropuerto y hace esto”, escribió el usuario que compartió las imágenes a través de las redes sociales.

Es que el cantante se paseaba arriba de su maleta, sentado jugando como si fuera un niño.

El video no tardó en volverse viral en las redes sociales y cientos de usuarios no quisieron perderse el momento. “Él con su alma de Niño lo amo”, “el pibe no le importa nada”, “nunca se pierde”, escribieron algunos en los comentarios.