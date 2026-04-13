“Viene todos los días”: el tierno cliente de una panadería de Mendoza que se volvió viral

Un perro que visita todos los días una panadería de Mendoza se convirtió en el cliente más querido del lugar y en un fenómeno viral en redes sociales. Su rutina y el gesto de los empleados lograron emocionar a miles de usuarios.

En medio de la rutina diaria de un comercio, una panadería de Mendoza se convirtió en protagonista de una historia que conmovió a miles: un perro que todos los días entra al local en busca de su desayuno y ya es considerado el cliente más fiel.

En los barrios, los comercios suelen ser mucho más que un lugar de compras: son espacios de encuentro y cercanía. En ese contexto, una panadería de la Ciudad de Mendoza sorprendió al compartir la historia de un perrito que visita el local todos los días.

Todo comenzó cuando el animal se acercó por primera vez a la panadería Factoría. Lejos de quedarse en la puerta, entró al local y los trabajadores decidieron convidarle una tortita. Ese gesto marcó el inicio de una rutina que hoy enternece a todos.

Desde entonces, el perro no falla: visita el local incluso dos veces al día para recibir su tortita. Con el paso del tiempo, se convirtió en un personaje habitual del lugar y en una especie de “cliente VIP”, ya que los empleados lo atienden apenas lo ven llegar.

Hoy, este simpático visitante no solo es conocido por los empleados, sino también por los clientes habituales, que ya esperan verlo aparecer.

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El video fue compartido a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral. En los comentarios muchos usuarios destacaron la puntualidad del perrito y también la buena onda de lso trabajadores y el dueño que lo reciben todos los días.