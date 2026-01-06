Videos: salieron de vacaciones, pasaron por la ruta que une Mendoza y La Pampa y no podían creer el estado 

En el inicio de las vacaciones de verano, decenas de automovilistas que viajaban desde Mendoza hacia la costa y el sur del país se encontraron con un panorama alarmante: pozos, banquinas improvisadas y circulación casi imposible sobre la Ruta 151, en La Pampa.

El arranque de enero marca, como cada año, el comienzo del movimiento turístico en todo el país. Familias, grupos de amigos y viajeros solitarios salen a las rutas con destino a la costa atlántica o al sur argentino. Sin embargo, para muchos mendocinos el viaje se transformó en una experiencia poco grata cuando tuvieron que atravesar la Ruta 151 en la Provincia de La Pampa.

En las últimas horas, comenzaron a circular videos virales que muestran el crítico estado de la Ruta Nacional 151, uno de los corredores clave que une Mendoza con La Pampa. Lejos de disfrutar del trayecto, los conductores quedaron atónitos al encontrarse con pozos profundos, asfalto deteriorado y tramos prácticamente intransitables.

Las imágenes, difundidas principalmente a través de TikTok, exhiben largas filas de autos y camiones avanzando a paso de hombre, esquivando cráteres sobre la calzada e incluso circulando por la banquina de tierra para evitar roturas mecánicas o quedar varados. En varios tramos, la velocidad es mínima y la tensión entre los conductores es evidente.

“Es un desastre”, “así no se puede viajar” y “un peligro total” son algunos de los comentarios que se repiten en redes sociales, donde usuarios advierten sobre el riesgo para la seguridad vial y el impacto negativo en pleno éxodo turístico.

La Ruta 151 es una vía estratégica no solo para el turismo, sino también para el transporte de cargas, lo que agrava aún más la situación ante el alto flujo de camiones que transitan diariamente por la zona. Pese a las reiteradas quejas, el mal estado de la ruta vuelve a quedar expuesto en uno de los momentos de mayor circulación del año.

Hace poco menos de un mes, tanto las autoridades La Pampa como de Río Negro elevaron un reclamo conjunto ante Vialidad Nacional por el estado crítico de la Ruta Nacional 151, un corredor clave para el tránsito diario, la producción y la actividad de Vaca Muerta. El pedido apunta a obras estructurales y a una respuesta inmediata del Estado nacional.