Video viral: una mendocina enseñó cómo usar los aparatos del parque para hacer ejercicio y causó furor

Una joven mendocina compartió una guía práctica para aprovechar al máximo los aparatos de los gimnasios al aire libre. Su rutina de ejercicios para piernas, brazos y abdomen se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Los gimnasios al aire libre se multiplican en plazas y parques de toda Mendoza, pero no todos saben cómo aprovechar al máximo los aparatos que hay en ellos. Frente a esto, una entrenadora mendocina decidió compartir una guía práctica para ejercitarse sin pagar una cuota de gimnasio, y su video se volvió viral en redes sociales.

En la publicación, difundida a través de su cuenta de Instagram, la joven muestra una rutina completa con los aparatos que se encuentran en los parques públicos. Desde ejercicios para piernas, brazos y abdomen, hasta consejos sobre la postura correcta y cómo adaptar la intensidad del entrenamiento según el nivel de cada persona.

Además, mostró como con una misma máquina se pueden realizar diferentes variantes para tener una rutina aún más completa.

“¿Sabes como usar correctamente los aparatos?”, escribió la joven junto a sus videos, donde en los comentarios muchos usuarios le preguntaban por máquinas que tenían cerca de su casa, pero no sabían qué podían hacer. Así, la entrenadora fue explicando paso por paso cada variante.

Los videos obtuvieron miles de reproducciones y se volvieron viral en las redes sociales. Muchos usuarios celebraron la iniciativa de la joven y destacaron que les gustaría que en cada máquina hubiera un cartel explicando cómo se pueden usar, ya que algunos resultan muy confusos.

Con su contenido, la joven logró inspirar a muchos mendocinos que buscan mantenerse activos y saludables sin ir al gimnasio, demostrando que no hace falta más que ganas, creatividad y un parque cerca para empezar a moverse.