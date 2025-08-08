Video viral: iban por el Acceso Sur cuando vieron unas ruedas sueltas que casi provocan una tragedia

Un video viral captó cómo una rueda suelta cruzó el Acceso Sur en Mendoza y estuvo a centímetros de causar un accidente fatal.

En las últimas horas, un impactante video grabado en Mendoza comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Las imágenes, registradas sobre el Acceso Sur, muestran el momento exacto en que una rueda suelta, aparentemente perteneciente a un camión, avanza a gran velocidad y sin control, cruzando de carril y rozando a los vehículos que venían de frente.

Todo parecía normal para este conductor que transitaba uno de los principales accesos en Mendoza. Sin embargo, cuando miró por la ventana, observa cómo unas ruedas se desprenden en plena circulación y ruedan por el medio de la calzada.

En un primer momento, se ve que el neumático se desplaza por varios metros, atravesando la ruta de lado a lado, mientras los automovilistas realizan maniobras desesperadas para esquivarlo. Por pura casualidad, y gracias a los reflejos de los conductores, el episodio no terminó en un siniestro grave.

En el video, que ya suma miles de reproducciones, se volvió viral en TikTok y si bien el usuario que compartió las imágenes intentó tomarse con humor la situación, generó alarma entre los testigos.

Por el momento, se desconoce el origen exacto de la rueda y si las autoridades lograron identificar al vehículo involucrado. Lo cierto es que el hecho se convirtió en tendencia en Mendoza y dejó en claro que, en cuestión de segundos, la ruta puede transformarse en escenario de un verdadero milagro.