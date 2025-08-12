Video viral: iba en el auto, no se dio cuenta de que la rampa no había bajado y cayó al vacío 

Un sorprendente accidente en Lomas de Zamora fue captado por cámaras de seguridad. Una mujer cayó al vacío con su auto desde una rampa elevada y salió ilesa. El video se volvió viral en las redes sociales.

Un impactante accidente ocurrido en Lomas de Zamora quedó registrado por las cámaras de seguridad y se volvió viral en redes sociales. Una mujer, que no vive en el edificio donde sucedió el hecho, avanzó con su vehículo por el estacionamiento sin notar que la rampa que conecta los dos niveles estaba elevada, provocando que el auto cayera al vacío. Increíblemente, salió ilesa.

El episodio ocurrió pasadas las 9 del pasado viernes en el edificio Donna Tower, ubicado sobre Hipólito Yrigoyen al 9100. Las imágenes muestran a una pareja ingresando al hall y saludando a dos mujeres, mientras, a la derecha de la pantalla, un auto gris gira con total normalidad hacia la rampa.

Sin embargo, lo que la conductora no advirtió fue que esa rampa estaba levantada, dejando del otro lado un hueco directo a la planta baja.

En segundos, las ruedas delanteras quedaron en el aire, el vehículo rebotó dos veces contra la estructura y finalmente cayó de punta al piso inferior. Los presentes no podían creer lo que estaban viendo, ya que en unos minutos el auto quedó colgando.

Pese al fuerte impacto, la conductora abrió la puerta y asomó la cabeza, aparentemente en estado de shock, mientras una vecina se acercaba para ayudarla. Según trascendió, se trata de una profesora particular que asiste regularmente al edificio para dar clases, por lo que conocía el sistema de rampas.

En redes sociales, algunos usuarios especularon con que la mujer podría haberse distraído mirando el teléfono. Otros se centraron en criticar la imprudencia, mientras no faltaron las bromas tras confirmarse que no sufrió heridas graves. Entre los comentarios más compartidos, hubo referencias a “Volver al Futuro” y frases irónicas como “El que tiene plata baja como quiere”.