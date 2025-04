Video viral: aprovecharon la lluvia en Mendoza para salir a pasear de una insólita manera

Las intensas lluvias que azotaron Mendoza la semana pasada dejaron imágenes inesperadas. En San Rafael, dos amigos decidieron tomarse la situación con humor y protagonizaron un video que se volvió viral en TikTok.

La semana pasada, las lluvias no dieron tregua en varias zonas de Mendoza. La abundante caída de agua y por varios días dejó algunas escenas bastante divertidas. Esto sucedió en San Rafael, cuando unos mendocinos decidieron sacar un vehículo bastante particular para trasladarse y terminaron protagonizando un video que se volvió viral en las redes sociales.

La semana pasada estuvo marcada por la lluvia en varias zonas de la provincia, entre ellos, uno de los departamentos afectados fue San Rafael. Varios mendocinos evitaron salir a la calle, sin embargo, muchos tenían que transitar si o si para seguir con sus actividades diarias.

Fue en este contexto que dos amigos mendocinos se tomaron la lluvia de una manera diferente mientras trabajaban y disfrutaron de un particular paseo.

Sin la posibilidad de poder trasladarse en auto o caminando, estos mendocinos decidieron sacar un carro de carga y con la música perfecta de la icónica película “Titanic”, terminaron protagonizando una divertida escena que se volvió viral en las redes sociales.

El video fue compartido a través de TikTok, donde en cuestión de minutos se volvió viral y obtuvo más de 250 mil reproducciones. En lo comentarios, algunos usuarios no aguantaron la risa y escribieron: “Yo: Porque todavía no me entregan el producto que compré. Los del depósito:………”, “Cuando te dicen que están esperando que les ande el sistema.. El sistema:…”, “escenas eliminadas de Titanic”.