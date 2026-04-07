Video: una periodista de Canal 9 se preparaba para salir en vivo y no se dio cuenta lo que pasaba detrás de ella

Un divertido momento televisivo se volvió viral en Mendoza luego de que una periodista de Canal 9 protagonizara un inesperado blooper mientras se preparaba para salir en vivo en la edición central de Noticiero 9.

Cada noche, la edición central de Noticiero 9 se prepara para salir al aire en las pantallas mendocinas. Sin embargo, una divertida escena ocurrió en el estudio, minutos antes del inicio del informativo, cuando la periodista Vanina Vitale grababa un video previo sin advertir lo que sucedía a sus espaldas.

Como cada noche, el equipo de Noticiero 9 ultimaba detalles para salir al aire. En ese contexto, la periodista decidió registrar un momento previo al noticiero, convencida de que estaba sola en el estudio.

Aunque eso fue lo que pensó ella. “Creí que el video estaba saliendo bien”, escribió junto a las imágenes, ya que cuando las vio se dio cuenta de que detrás del vidrio del set salía su compañero Emanuel Vergara haciendo de las suyas.

Realizaba gestos y movimientos que terminaron convirtiendo la escena en un gracioso inesperado blooper.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vanina Vitale (@vaninavitale)

La situación tomó por sorpresa incluso a los propios protagonistas, puesto que la periodista no había notado la intervención de su colega durante la grabación.

Compartió el momento a través de las redes sociales y el video no tardó en circular generando repercusión entre los usuarios, que destacaron el costado espontáneo del momento.