Video: una mendocina se metió a una acequia para rescatar a unos perritos y emocionó a todos

La joven se metió al agua a pesar de que todo estaba inundado por las intensas lluvias. Sin embargo, no dudo ni un segundo en ayudar, junto a los bomberos, para rescatar a una perra y sus cachorros.

Hace casi una semana, intensas lluvias azotaron la provincia de Mendoza, lo que provocó crecidas en los cauces y anegamientos de agua y barro en algunas zonas. Guaymallén no fue la excepción, pero lejos de las tormentas, otra postal se apoderó de las redes sociales y conmovió a todos. Una perra y sus ocho cachorros, de apenas días de vida, quedaron atrapados varios metros dentro de una acequia, debajo de un puente, sin chances de escapar por sus propios medios. Sin embargo, una mendocina, en conjunto con los bomberos, decidieron hacer hasta lo imposible para rescatarlos.

La situación se conoció a partir de publicaciones difundidas por la ONG Salvando Patas, lo que movilizó rápidamente a vecinos de la zona. Entre ellos estuvo Celeste Yañez, una joven mendocina que no dudó en intervenir al ver el riesgo que corrían los animales.

Al lugar llegó personal de Bomberos de la Policía de Mendoza, quienes evaluaron las condiciones, la acequia donde habían quedado atrapados: escasa visibilidad, agua estancada, barro y sectores inestables cubiertos por asfalto. Ante la imposibilidad de ingresar con equipamiento pesado, se definió un operativo alternativo y controlado.

Con medidas de seguridad, Celeste descendió a la acequia asistida por los bomberos, quienes le colocaron una soga para garantizar su extracción. El rescate fue complejo y demandó varios minutos, ya que los cachorros debieron ser retirados uno por uno, en un entorno hostil y resbaladizo. Según detalló la joven, los animales tendrían entre 15 y 20 días de vida.

“Gracias a Celeste y a su novio: sin ella no habría sido posible, ya que ni los bomberos ni nosotras podíamos entrar por el puente. Tu valentía y compromiso marcaron la diferencia”, escribieron desde la ONG.

Finalmente, la perra y sus ocho crías fueron puestos a resguardo por Salvando Patas, que se hizo cargo del tránsito, la atención veterinaria, la alimentación y la futura castración de la madre. Desde la organización informaron que los cachorros podrán ser dados en adopción responsable una vez que cumplan 45 días.

El video del rescate rápidamente se viralizó en las redes sociales y despertó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad. “Que genia esa chica por dios🥹ante estas situaciones no queda otra que hacer eso”, “Te felicito, que la vida te devuelva mil veces lo bueno que has hecho, Gracias”, fueron tan solo algunas de las palabras que los mendocinos le dejaron en los comentarios.

Además, la ONG solicitó colaboración de la comunidad para afrontar los gastos derivados del operativo y el cuidado de los animales. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del alias SALVANDO.PATAS.