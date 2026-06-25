Video: una escuela mendocina sorprendió con un emotivo saludo a Lionel Messi y se volvió viral

Alumnos y docentes de una escuela de San Rafael le cantaron el feliz cumpleaños al capitán de la Selección Argentina. El video recorrió las redes sociales y emocionó a miles de usuarios.

El cumpleaños de Lionel Messi volvió a generar muestras de cariño en todo el país. Mientras el capitán de la Selección Argentina atraviesa la concentración del Mundial 2026 y se prepara para el próximo compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni, una escuela mendocina decidió homenajearlo de una manera muy especial. El resultado fue un video cargado de emoción que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La iniciativa surgió en una institución educativa de San Rafael, donde alumnos y docentes se reunieron para enviarle un saludo al máximo ídolo del fútbol argentino en el día de su cumpleaños número 39.

El emocionante homenaje de una escuela mendocina a Lionel Messi

El festejo tuvo lugar en la Escuela Manuel Ignacio Molina, donde decenas de estudiantes se congregaron en el patio con banderas argentinas para dedicarle un mensaje al rosarino.

Antes de comenzar el saludo, uno de los participantes miró a cámara y lanzó una frase que desató la emoción colectiva: “Lionel, esto es para vos”. Inmediatamente después, alumnos y maestros comenzaron a cantar el tradicional feliz cumpleaños mientras agitaban banderas celestes y blancas en honor al capitán campeón del mundo.

El momento fue grabado y compartido a través de las redes sociales de la institución educativa, donde rápidamente acumuló reproducciones, comentarios y mensajes de apoyo.

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El video se volvió viral y cientos de usuarios destacaron el gesto de los estudiantes mendocinos y aprovecharon para sumarse a los saludos dirigidos al futbolista. Muchos comentarios resaltaron el cariño que despierta Messi en distintas generaciones y cómo continúa siendo una figura admirada por chicos y grandes en todo el país.

Messi festejó su cumpleaños en plena concentración del Mundial 2026

Mientras recibía saludos desde distintos rincones de Argentina, Lionel Messi celebró sus 39 años junto a sus compañeros de la Selección en Estados Unidos.

El plantel encabezado por Lionel Scaloni le preparó una torta durante la medianoche y compartió el festejo en la concentración, donde el equipo continúa enfocado en su participación en el Mundial 2026.

El capitán atraviesa además un momento histórico de su carrera. En esta Copa del Mundo alcanzó un nuevo récord al transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando la marca del alemán Miroslav Klose.