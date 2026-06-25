Se tomaron un colectivo en Mendoza y se encontraron a un insólito personaje

Un chico se sorprendió cuando un inesperado hecho ocurrió en un colectivo de Mendoza. El hombre se estaba subiendo al colectivo cuando sorprendió a todos.

Hay situaciones que parecen sacadas de una película y otras que solo pueden ocurrir en Argentina. En pleno centro de Mendoza, un grupo de pasajeros vivió una escena insólita cuando un hombre caracterizado como Lionel Messi se subió a un colectivo como si fuera un viajero más. La reacción de quienes estaban en el lugar no tardó en llegar y el video terminó convirtiéndose en viral.

La curiosa aparición ocurrió justamente el 24 de junio, una fecha que muchos consideran el día más argentino del año por la coincidencia de aniversarios vinculados a grandes ídolos nacionales, entre ellos el capitán de la Selección Argentina.

El falso Messi que sorprendió a todos en un colectivo mendocino

Todo comenzó cuando un joven observó algo que llamó inmediatamente su atención en una parada de colectivos. Entre los pasajeros apareció un hombre con una máscara hiperrealista de Lionel Messi, vestido de manera casual y dispuesto a realizar un viaje común y corriente.

Lejos de intentar llamar la atención, el personaje subió a la unidad, apoyó su tarjeta SUBE, avanzó por el pasillo y se sentó con absoluta naturalidad. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida.

“Pov cuando te encontrás a Messi en el 912”, escribieron junto a las imágenes donde se lo ve subir disfrazado por una careta de Messi al colectivo. Con total tranquilidad y normalidad pasó su tarjeta Sube y se sentó como cualquier personaje.

El personaje llegó hasta el centro mendocino donde otros pasajeros se coparon con banderitas de Argetnina y también le pedían sacarse fotos. El video se volvió viral en las redes sociales y muchos mendocinos apuntaron que lo habían visto caminando por las calles del centro y también en varios recorridos del 900.