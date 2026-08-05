Video: un viaje soñado a conocer la nieve terminó con un “sí” frente a la montaña mendocina

Una pareja de Brasil convirtió su viaje a la alta montaña en un recuerdo inolvidable: en Los Puquios, él sorprendió a su compañera con un pedido de matrimonio que quedó registrado en un video y rápidamente se viralizó.

La nieve mendocina volvió a ser protagonista de una historia que combina turismo y romance. En el parque de alta montaña Los Puquios, una pareja brasileña vivió un momento que quedará grabado para siempre: un pedido de matrimonio frente a la Cordillera de los Andes.

Los protagonistas son Alessandro Fortuna, de 30 años, y Maryah Rocha, de 22, quienes viajaron desde Iporá, en el estado de Goiás, Brasil. El objetivo inicial era cumplir el sueño de conocer la nieve por primera vez, pero el viaje terminó convirtiéndose en el escenario de un compromiso inolvidable.

En medio del paisaje blanco, Alessandro se arrodilló y sacó un anillo. La sorpresa de Maryah fue inmediata: entre lágrimas y emoción, respondió con un contundente “sí”. El abrazo posterior y la imagen de la joven mostrando el anillo con la montaña de fondo quedaron registrados en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Fue un verdadero cuento de hadas”, confesaron después, al recordar la escena que selló su compromiso. Para ellos, Mendoza no solo significó cumplir un sueño turístico, sino también convertirse en el lugar donde decidieron proyectar su futuro juntos.

La propuesta refuerza la identidad de la provincia como destino internacional y romántico. La combinación de paisajes únicos, experiencias de alta montaña y la magia de la nieve convierte a Mendoza en un punto de referencia para quienes buscan vivir momentos inolvidables.