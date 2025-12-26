Video: un mendocino mostró cómo se le derritió la membrana del techo y el video se volvió viral

En medio de jornadas que rozaron los 38 grados, un joven grabó cómo el calor extremo provocó que la membrana del techo de su casa comenzara a derretirse.

La ola de calor en Mendoza ya se siente con fuerza y dejó imágenes que sorprendieron incluso a los propios vecinos. En las últimas horas, un mendocino compartió en redes sociales un video que muestra una situación tan insólita como preocupante: la membrana del techo de su vivienda comenzó a derretirse producto de las temperaturas extremas.

El hecho ocurrió en el departamento de Lavalle, donde el termómetro marcó valores cercanos a los 38 grados, en una de las jornadas más agobiantes del verano. Según se observa en las imágenes, el material asfáltico del techo empezó a escurrirse entre las maderas, evidenciando el impacto directo del calor sobre la estructura de la vivienda.

El joven relató que todo transcurría con normalidad hasta que advirtió el estado del techo. Al subir, se encontró con la escena y decidió registrarla en video, que luego publicó en sus redes sociales. En pocas horas, el contenido se multiplicó y generó repercusión entre usuarios de toda la provincia.

En los comentarios muchos usuarios no tardaron en tomarse la situación con un poco de humor. “Mira el lado positivo, no vas a tener filtración de agua nunca en la vida”, “quien te puso la membrana sobre el machimbre . ahi va un aislante y la membrana va sobre la chapa “, “imagínate estar durmiendo y que de la nada te caiga una gotita en la espalda”.

Mientras continúan las jornadas sofocantes, desde organismos oficiales recomiendan extremar cuidados, hidratarse con frecuencia y revisar las condiciones de las casas ante las altas temperaturas, que seguirán marcando el pulso del verano mendocino.