Video: un mendocino decoró su casa para Navidad y sorprendió a todos con su creatividad

Una vivienda de Godoy Cruz se convirtió en atracción durante las fiestas tras una impactante decoración navideña que se volvió viral en redes sociales. Luces, proyecciones y un Papá Noel “en acción”.

El espíritu navideño ya se siente con fuerza en Mendoza y, en las últimas horas, una casa ubicada en el departamento de Godoy Cruz se robó todas las miradas. Un joven mendocino compartió en redes sociales un video mostrando cómo transformó por completo el frente de su hogar para Navidad, y la respuesta no tardó en llegar: el clip se volvió viral.

Lejos de una decoración tradicional, la familia decidió ir un paso más allá. Luces navideñas cubriendo toda la fachada, el techo iluminado, un proyector con imágenes festivas y un detalle que fue el gran protagonista: un Papá Noel trepando al techo con una bolsa llena de regalos, como si estuviera en plena misión navideña.

La escena se pudo ver en una vivienda ubicada sobre las calles Carola Lorenzini y Renato Della Santa, donde muchos vecinos y transeúntes frenaron la marcha para observar y grabar el impactante despliegue. Más de uno no pudo creer lo que estaba viendo y sacó el celular para registrar el momento.

El video fue publicado en TikTok y rápidamente acumuló miles de reproducciones, likes y comentarios. En la publicación, numerosos usuarios calificaron la decoración como “épica” y destacaron la creatividad del mendocino. Otros, fieles al humor de las redes, aprovecharon para bromear: “Papá Noel quedó colgado cuando terminó de poner las luces”, “Papá Noel: pero ayudame, conchuo”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.