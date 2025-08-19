Video: un mendocino aprovechó un móvil de Canal 9 para pedirle casamiento a su novia y se volvió viral

Durante la transmisión sobre el traslado del reactor de IMPSA, un operario sorprendió a todos al declarar su amor en cámara. Con la complicidad del periodista, el romántico momento se volvió viral en redes sociales.

Un insólito y romántico episodio sorprendió a los mendocinos durante la cobertura del traslado del reactor de IMPSA hacia la refinería de YPF en Luján de Cuyo. En medio de un operativo histórico, un trabajador decidió aprovechar la transmisión en vivo de Canal 9 Televida para realizar una inesperada jugada: pedirle casamiento a su novia frente a toda la audiencia.

La escena se produjo mientras el periodista Eduardo Cangialosi realizaba un móvil para Noticiero 9. En un momento, uno de los operarios interrumpió la entrevista y, con la complicidad del cronista, comenzó a hablar de un tema muy distinto al del traslado del reactor.

“¿En serio? ¿Usted se quiere casar, es verdad?”, le preguntó el periodista. Con una sonrisa nerviosa, el hombre respondió: “Me quiero casar. Quiero casarme con… a ver, quiero que sea mi futura señora, Dayana Gómez”.

El trabajador explicó que ya estaba casado por civil, pero que soñaba con una ceremonia religiosa: “Ella no me lo acepta, así que no sé qué hacer”, confesó. Fue entonces cuando, ante las cámaras, lanzó la propuesta formal: “No tengo vergüenza. Estoy enamorado. Estoy enamorado”.

El divertido momento fue rápidamente replicado en redes sociales, donde el video se volvió viral y generó miles de reacciones. Para muchos, se trató de una de las declaraciones de amor más originales al combinar un hecho histórico y la declaración de amor.