Video: un joven jugador de Godoy Cruz cantó en el medio de la cancha y sorprendió a todos

Un joven futbolista de las inferiores del Tomba deslumbró a todos al demostrar su talento musical luego del partido. El video se volvió viral en las redes sociales.

En el fútbol mendocino, las emociones no siempre terminan con el pitazo final. En uno de los encuentros de las inferiores de Godoy Cruz, Antonio Tomba, un jugador llamado Ángel se robó el protagonismo, aunque no por una jugada o un gol. Esta vez, la ovación llegó por un motivo completamente diferente que se terminó robando el protagonismo en las redes sociales.

Luego de finalizar el partido, mientras sus compañeros se retiraban entre saludos, el joven deportista se animó a cantar frente a las cámaras. Su interpretación, llena de confianza y carisma, sorprendió tanto a los presentes como al fotógrafo y reportero gráfico Rodrigo Correa, quien capturó el momento y lo compartió en sus redes sociales.

“El verdadero la rompe dentro y fuera de la cancha”, escribió el fotógrafo junto al video, donde el joven cantó a todo pulmón una canción de Q´Lokura.

El propio Correa, reconocido por su trabajo en el deporte local, compartió el video destacando la espontaneidad y el talento del chico. En una jornada donde el fútbol fue protagonista, Ángel logró lo inesperado: emocionar sin tocar la pelota.

Las imágenes del juvenil de Godoy Cruz cantando se difundieron rápidamente, despertando admiración entre los hinchas y usuarios. En pocos minutos, los comentarios comenzaron a multiplicarse: “Crack adentro y afuera de la cancha”, “Tiene futuro en dos profesiones” y “El talento mendocino no tiene techo”, fueron algunas de las frases que acompañaron la publicación.