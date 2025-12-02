Video: un hombre desnudo atacó un auto argentino en una ruta de Chile

Un hombre chileno, completamente desnudo y en aparente estado de ebriedad, provocó un peligroso episodio en la ruta internacional, donde incluso rompió el parabrisas de un auto argentino. Carabineros lo detuvo tras varios minutos de tensión y maniobras evasivas de los conductores.

Un insólito episodio sorprendió a quienes transitaban por la ruta internacional CH-255, uno de los corredores que conectan a viajeros argentinos y chilenos rumbo a Ushuaia. A la altura del kilómetro 58, al norte de Punta Arenas, un hombre chileno de unos 50 años fue visto caminando totalmente desnudo por el medio de la calle y lanzándose sin aviso frente a los vehículos. Además, le rompió el parabrisas a un auto argentino hasta que fue detenido por Carabineros.

El hecho ocurrió en la tarde del 27 de noviembre, cuando varios automovilistas comenzaron a reportar que el sujeto irrumpía en la calzada, obligando a realizar frenadas bruscas para evitar embestirlo. Según contaron varios testigos, muchos tuvieron que realizar maniobras desesperadas para esquivarlo, mientras en redes sociales se multiplicaban fotos y videos de la escena.

Las imágenes mostraron al hombre intentando treparse a camiones en movimiento, abrir puertas y hasta saltar sobre el capot de algunos vehículos. La situación se volvió aún más peligrosa cuando arrojó una piedra contra un auto argentino, provocando la rotura total del parabrisas y generando un momento de fuerte tensión entre los presentes.

Ante el peligro inminente, múltiples llamados alertaron a Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond, que logró interceptarlo a pocos kilómetros del lugar. Según el reporte oficial, el individuo presentaba un alto nivel de intoxicación alcohólica, estaba agresivo y completamente fuera de control.

“El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente”, señalaron desde la policía local. Tras ser reducido, fue trasladado a una unidad policial y luego derivado a Punta Arenas para constatar lesiones y continuar con el proceso judicial.

El hombre quedó imputado por desórdenes públicos y daños materiales, y permanece detenido mientras avanza la causa. El episodio continúa generando repercusión entre quienes viajaban por la zona y quedaron sorprendidos por la secuencia que, por momentos, puso en riesgo la vida de todos los involucrados.