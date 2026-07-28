video: un guanaco sorprendió a un camionero al correr junto a la ruta en medio de la nieve en Mendoza

Las históricas nevadas que cubrieron la alta montaña mendocina dejaron una escena poco habitual. Un camionero grabó a un guanaco desplazándose al costado del camino y el video rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La histórica nevada en Mendoza no solo transformó el paisaje de la alta montaña en un inmenso manto blanco. También dejó imágenes inesperadas de la fauna silvestre intentando adaptarse a las nuevas condiciones. Una de ellas quedó registrada por un camionero que circulaba por una ruta cordillerana y se encontró con un guanaco corriendo muy cerca de la ruta, una postal que llamó la atención de miles de usuarios en las redes sociales.

En medio del temporal de nieve que azotó a la provincia de Mendoza, una verdadera postal de la naturaleza se asomó. Es que un guanaco bajó de las altas cumbres cubiertas de blanco y fue captado por un camionero que iba pasando.

Las fuertes nevadas registradas en la cordillera de Mendoza cubrieron gran parte del terreno donde habitualmente se alimentan los guanacos.

Ante este escenario, varios ejemplares descendieron hacia sectores de menor altura en busca de pasturas y alimento, acercándose incluso a zonas próximas a la Ruta Nacional 7, donde fueron observados por turistas, transportistas y vecinos que recorrían la alta montaña.

Uno de esos momentos quedó registrado por un camionero que transitaba por la zona y decidió grabar el recorrido del animal mientras corría durante varios metros junto a la banquina.

Las imágenes fueron publicadas por el usuario @franccorojo728, quien compartió el registro del encuentro con el guanaco en medio del paisaje completamente blanco.

La grabación rápidamente comenzó a circular en distintas redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la belleza del momento y el imponente escenario que dejó el temporal de nieve en la cordillera mendocina.

Una postal poco frecuente en la alta montaña mendocina

Si bien los guanacos forman parte de la fauna característica de la cordillera de los Andes y suelen observarse en distintos sectores de la alta montaña de Mendoza, no es habitual verlos tan cerca de la ruta durante largos tramos.

Habitualmente, el color marrón de su pelaje les permite confundirse fácilmente con las rocas y los cerros cordilleranos. Sin embargo, esta vez el contraste con la nieve hizo que cada movimiento del animal pudiera apreciarse con total claridad.

Especialistas explican que, durante eventos de nevadas intensas, es frecuente que distintas especies silvestres desciendan hacia zonas más bajas para buscar alimento cuando la nieve cubre completamente su hábitat natural.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan a quienes transitan por la alta montaña mendocina mantener velocidades moderadas y extremar las precauciones, ya que pueden encontrarse con animales cruzando o desplazándose muy cerca de la calzada.