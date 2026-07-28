Un streamer hizo una videollamada al azar y terminó hablando con presos del penal San Felipe en Mendoza

La insólita conversación ocurrió a través de una plataforma de videollamadas aleatorias cuando el streamer se encontró con tres presos que le hablaban desde la cárcel. Compartió el video a través de las redes sociales.

Lo que comenzó como una videollamada al azar terminó destapando una situación inesperada dentro de una cárcel de Mendoza. Un reconocido streamer quedó cara a cara con cuatro hombres que, en medio de la conversación, revelaron que estaban alojados en el penal San Felipe. El video recorrió las redes sociales en cuestión de horas y encendió las alarmas de las autoridades, que descubrieron un dato tan llamativo como preocupante: los internos utilizaban un teléfono celular, pese a que estos dispositivos están prohibidos en las cárceles provinciales.

Una videollamada al azar que terminó en una cárcel de Mendoza

El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo de Valentín Melo, un creador de contenido bonaerense que utiliza la plataforma OmeTV, un sitio que conecta por videollamada a usuarios de distintas partes del mundo de forma completamente aleatoria.

Durante una de esas conexiones apareció un grupo de cuatro hombres que rápidamente llamó la atención del streamer. En la conversación, los internos le preguntaron de dónde era. Melo respondió que vivía en Berazategui y, en tono de broma, les consultó si estaban en España.

La respuesta sorprendió a todos. Los hombres aseguraron que eran argentinos, mostraron una camiseta de la Selección y finalmente revelaron que estaban alojados en el penal San Felipe de Mendoza.

El streamer continuó con el tono humorístico y respondió irónicamente que pensó que se encontraban en Noruega. Tras algunos segundos más de conversación, ambos lados se despidieron.

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El fragmento fue publicado posteriormente en las redes sociales del streamer y rápidamente comenzó a multiplicarse en distintas plataformas.

Más allá del contenido de la charla, lo que generó mayor repercusión fue la facilidad con la que los presos pudieron realizar una videollamada desde el interior del penal, a pesar de que la tenencia de teléfonos celulares está expresamente prohibida dentro de las cárceles mendocinas.

El Servicio Penitenciario identificó a los internos y secuestró cinco celulares

Tras tomar conocimiento de las imágenes, el Servicio Penitenciario de Mendoza inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial para esclarecer el hecho. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, los internos fueron identificados como alojados en el módulo 8B del complejo San Felipe.

Posteriormente, personal del área de Inteligencia realizó una requisa en ese sector del establecimiento. Durante el operativo fueron secuestrados cinco teléfonos celulares, además de iniciarse actuaciones disciplinarias contra los internos involucrados.

La investigación ahora apunta a determinar cómo ingresaron esos dispositivos al penal y si existió participación de personal penitenciario o de terceros en la maniobra.