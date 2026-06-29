Video: un ciclista mostró cómo es circular por la bicisenda de Avenida San Martín y se volvió viral por el peligro

El recorrido fue registrado con una cámara en primera persona y refleja los obstáculos que enfrentan a diario quienes utilizan la ciclovía del centro mendocino. Peatones, taxis, camiones y vehículos estacionados obligan a realizar maniobras peligrosas.

Lo que comenzó como un recorrido habitual en bicicleta terminó convirtiéndose en toda una aventura por la bicisenda de Avenida San Martín, una de las más transitadas de la Ciudad de Mendoza. El video, compartido por un ciclista en redes sociales, muestra una sucesión de situaciones de riesgo que rápidamente despertó cientos de comentarios y reavivó el debate entre peatones, automovilistas y ciclistas.

La grabación, que ya supera los 19.000 “me gusta”, evidencia cómo la ciclovía es invadida constantemente por vehículos detenidos, peatones distraídos e incluso tareas de carga, descarga y limpieza urbana que obligan a los ciclistas a salir de su carril.

El video fue registrado por el usuario @brunito_dex, quien instaló una cámara en su pecho para documentar su trayecto por la Avenida San Martín.

A lo largo del recorrido aparecen numerosas situaciones que complican la circulación. Peatones cruzando sin mirar, personas caminando directamente por la ciclovía, taxis detenidos para ascenso y descenso de pasajeros y vehículos de gran porte ocupando por completo el carril exclusivo para bicicletas forman parte de una escena que se repite durante todo el trayecto.

En distintos tramos de la grabación también se observa un camión recolector de residuos ocupando completamente la ciclovía, una camioneta utilitaria descargando mercadería frente a un comercio y un vehículo estacionado junto a un volquete que reduce al mínimo el espacio disponible para circular.

En varios momentos, el ciclista debe reducir la velocidad o realizar maniobras bruscas para evitar colisiones. “Paseo tranquilo por el centro”, escribió junto al video que compartió a través de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruno Sosa (@brunito_dex)

Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse y generaron un intenso intercambio entre usuarios de Mendoza.

Muchos coincidieron en que la situación expuesta refleja una problemática cotidiana para quienes eligen la bicicleta como medio de transporte.

Entre los comentarios más repetidos aparecen las críticas por la falta de respeto hacia la bicisenda, especialmente por parte de peatones y conductores que utilizan ese espacio para estacionar, detenerse o realizar maniobras.