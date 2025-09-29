Video: se casaron y convirtieron las calles de Maipú en una postal que conmovió a todos

Una pareja mendocina sorprendió a todos en San Roque al salir de su boda en bicicleta con las clásicas latas y un cartel de “recién casados”. El video emocionó a los vecinos y se volvió viral en TikTok.

Muchas veces no hace falta fiestas lujosas ni un montón de dinero para celebrar el amor y esta pareja de mendocinos conmovió a todos el día de su boda. Es que ambos salieron y se subieron a su bicicleta, la cual tenía las tradicionales latas atadas a la parte trasera y un cartel de “recién casados”. Así se fueron pedaleando hasta su casa, recorriendo las calles de Maipú, mientras los vecinos salían a saludarlos y felicitarlos por ese día tan especial. La escena fue compartida a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral en TikTok.

Las calles de Beltrán, en Maipú, fueron escenario de una imagen que emocionó a vecinos y usuarios en redes sociales. Es que una pareja de recién casados celebró su boda como pudieron. Agarraron su bicicleta, le ataron las tradicionales latas y le pusieron un cartel: “recién casados”.

En las imágenes se observa al novio pedaleando con su esposa, quien viajaba en la parte delantera de la bicicleta. Por lo visto recién salían de la ceremonia y unos de los vecinos de San Roque logró captar la tierna escena.

Este gesto sencillo y lleno de simbolismo convirtió a la pareja en protagonistas de una de las postales más entrañables de los últimos días en Mendoza, donde la celebración del amor demostró que no hay barreras.

El momento fue compartido a través de las redes sociales y se volvió viral en TikTok. La grabación, compartida por el usuario @juanmacalderon1, acumuló miles de reproducciones y comentarios. “Me hacen creer que el amor verdadero existe”, “chicos… yo vengo de una familia super humilde y laburadora tengo unos tíos que andan así. Mi tío la lleva a mi tía a su trabajo en bicis y la busca para ahorrar unos pesos en el Cole y eso pasa desde que tengo memoria. Que lindo, siempre pensé que era un gesto hermoso… si la plata nos da un mejor pasar Pero jamás te va a dar esto”, fueron algunas de las reflexiones que despertó la pareja de recién casados.