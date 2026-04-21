Video: Santi Maratea se hizo “el canchero” manejando con el celular y ahora le inhabilitarán la licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del influencer Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza su teléfono celular, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Según se aprecia en las imágenes, Maratea no solo manipula su celular al volante, sino que además circula sin cinturón de seguridad, el principal elemento de protección pasiva. Ambas infracciones representan un alto riesgo, ya que reducen la atención del conductor y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales.

Desde el organismo nacional remarcaron que el uso del celular es el principal factor de distracción al conducir. Datos del Observatorio Vial indican que esta conducta viene en aumento en Argentina, alcanzando hasta el 25% de los conductores en algunos corredores. Además, está directamente vinculada con la ocurrencia de accidentes, especialmente en autopistas.

El propio influencer publicó el material en sus redes sociales, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, y se refirió al episodio en tono irónico: “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

Para las autoridades, la difusión de este tipo de conductas temerarias ante audiencias masivas implica un riesgo adicional, sobre todo entre jóvenes con poca experiencia al volante, ya que puede contribuir a naturalizar prácticas peligrosas.

Frente a esta situación, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. En caso de avanzar la medida, Maratea deberá cumplir con instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir antes de poder recuperarla.