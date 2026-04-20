Una empresa mendocina remata su flota: camionetas Hilux 2014 desde $9 millones

La empresa subasta camionetas Toyota Hilux y utilitarios en Luján de Cuyo con precios que van desde los $4,2 millones hasta más de $9,4 millones. Cómo podés participar.

La empresa de Energía AESA lleva adelante un importante remate de vehículos en Luján de Cuyo, Mendoza, donde se destacan múltiples unidades de Toyota Hilux con precios que parten desde los $8.109.000 y superan los $9,4 millones.

La subasta incluye principalmente camionetas modelo 2014 en distintas configuraciones (4×2 y 4×4, cabina doble y simple), además de otros vehículos utilitarios. Todas las unidades se comercializan bajo la modalidad de subasta convencional y ya registran un alto nivel de interés, con cientos de visitas en cada lote.

Entre los valores más altos aparece una Toyota Hilux 4×2 cabina doble (dominio NSG633, lote 13), que alcanza los AR$ 9.486.000, siendo hasta el momento la más cotizada del remate. Le sigue otra versión 4×2 DX Pack eléctrico (dominio OGM891, lote 20) con un valor de $9.300.000.

En un rango intermedio, varias unidades se ubican en torno a los $9.180.000, incluyendo vehículos de los lotes 9, 10, 12 y 15, con diferentes configuraciones y niveles de equipamiento. Más abajo, otras camionetas similares se ofrecen desde los $9.000.000, como los lotes 16 y 19.

Entre las opciones más accesibles aparecen modelos 4×4 de cabina simple, como el lote 11, $8.700.000 y una unidad año 2012 (lote 7) que se ubica en $8.424.000. El valor más bajo dentro de las Hilux corresponde al lote 14, con un precio actual de AR$ 8.109.000.

Además, el remate incluye un utilitario Renault Kangoo 2014 (lote 8), cuyo valor actual es de $4.211.040, posicionándose como una alternativa más económica dentro de la subasta.

Todos los vehículos se encuentran en Luján de Cuyo y cada publicación detalla el lote correspondiente, la cantidad de visitas y el precio actualizado, lo que permite a los interesados seguir en tiempo real la evolución de las ofertas.

Este tipo de remates representa una oportunidad para adquirir vehículos a valores competitivos, tanto para uso particular como para actividades comerciales.

¿Cómo participar?

Para participar hay que loguearse en la página de Narvaez, en la página de www.narvaezbid.com.ar

Además, podés anotarte en esta página: accounts.superbid.net