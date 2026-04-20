Pasó por una calle de Las Heras y no podían creer las “ofertas” de un negocio

Un comercio mendocino sorprendió con una estrategia de marketing fuera de lo común. Sus carteles con “ofertas” llamativas generaron furor y se volvieron virales.

A la hora de vender, cada comerciante busca las maneras más atractivas para captar la atención de sus clientes. Desde luces a carteles con el nombre del comercio, sin olvidarse de las promociones y descuentos que ofrecen. Esto pasó en Las Heras, donde una ferretería captó la atención con unos particulares anuncios en la puerta que rápidamente se volvieron virales.

Las Heras suele ser el escenario de muchas situaciones virales. Es que cada comerciante se las arregla para vender su mercadería de la mejor manera.

Hay algunas situaciones muy creativas, desde una camioneta que vende empanadas hasta una verdulería con errores de ortografía a propósito que más de una vez se han vuelto tendencia en las redes sociales.

Esta vez una ferretería decidió apostar por el marketing y poner unos llamativos carteles, pero lejos de escribir que productos tenía, decidió apostar por descuentos especiales.

“Therians 10%”, “solterona y amargada 10% de descuento”, “jubilados 10% los luness”, “ mantenido? -10%”, son algunos de los anuncios que se pueden ver en la esquina ubicada en Trapiche y Río Diamante de Las Heras.

Algunos de los compradores señalaron que se tratan de promociones verdaderas, ya que desde la ferretería las aplican los días estipulados.

El video fue compartido a través de Tiktok y en pocas horas se volvió viral. En los comentarios los usuarios no dejaron de destacar el talento y las estrategias de marketing que implementan. Sin embargo, otros aprovecharon a pedir algunas promociones exclusivas: “¿los cornudos cuando tenemos descuento?”.