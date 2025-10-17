Video: probó un pomelo por primera vez y su reacción se volvió viral

Dos jóvenes estaban recolectando en la finca cuando uno le ofreció probar la fruta. Compartió el video a través de Tiktok y su reacción fue épica.

Un simple momento de trabajo en una finca terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de TikTok. Un joven decidió probar un pomelo por primera vez, sin imaginar que su reacción al sabor de la fruta lo haría viral en cuestión de horas.

En las imágenes, que fueron publicadas por el usuario @nahuelrodrigo40, se observa a dos trabajadores en plena cosecha. Uno de ellos le ofrece al otro probar un pomelo, asegurándole que era “dulce”. Con confianza, el joven acepta la propuesta y prueba un gajo de la fruta.

Sin embargo, su rostro cambia por completo al experimentar la acidez característica del pomelo, generando una expresión tan genuina como divertida que provocó risas entre miles de usuarios.

El clip rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos internautas compartieron experiencias similares con frutas que los sorprendieron por su sabor. “Pensé que era una mandarina normal y resultó ser limón mandarina, casi muero del susto”, escribió una usuaria entre risas.