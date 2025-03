Video: polémica por un grupo de jóvenes que vandalizaron bicicletas de BiciTran

El video del hecho se viralizó en redes sociales y generó un fuerte repudio. Los responsables ya fueron identificados y recibirán sanciones.

En varios puntos de la provincia funciona BiciTran, se trata del sistema público de transporte que cuenta con bicicletas. Sin embargo, en las últimas horas un video difundido en las redes sociales despertó la polémica cuando un grupo de jóvenes en el Parque General San Martín se grabó vandalizando y tirando las unidades.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 18:00, cuando los adolescentes, a bordo de sus bicicletas, comenzaron a maltratar una unidad del BiciTran. En el video se observa cómo lanzan la bicicleta hacia una acequia, provocándole severos daños mientras festejan lo que están haciendo y se graban con un teléfono celular.

La grabación fue compartida por la comunidad ciclista @ksideacheros, que expresó su rechazo a través de un posteo: “Esto no es ciclismo, no es gracioso, ni es divertido. Ensucian el nombre y la cara de nuestro mundo a las demás personas ajenas a nosotros, por eso, y por motivos de reincidencia en este tipo de actos vandálicos (romper propiedad privada, cortar calles, etc) dejamos en claro nuestro repudio, y pedimos difusión para evitar futuros altercados”, señalaron a través de su cuenta de Instagram.

El acto de vandalismo no pasó desapercibido para las autoridades. Desde el gobierno informaron que los responsables ya fueron identificados y que se tomarán medidas disciplinarias en su contra.