Video: no podía pagar su campera de egresados y sus compañeros le dieron una emotiva sorpresa

Los alumnos de una escuela en Lavalle compartieron un emocionante video a través de las redes sociales y se volvió viral.

En Lavalle, Mendoza, una historia se volvió viral en las últimas horas. Es que, en la Escuela Alberdi de Costa de Araujo, los alumnos de cuarto año tuvieron un gesto conmovedor con uno de sus compañeros. Como no podía pagar la campera de egresados, los chicos juntaron el dinero y le dieron una inesperada sorpresa que terminó conmoviendo a todos.

Cada año, los alumnos de los últimos grados comienza a preparar su egreso: camperas, bailes, presentaciones, viaje y cena de egresado comienzan a colmar las agendas.

Sin embargo, debido a la situación económica actual, no todos pueden hacer ese tan esperado viaje o comprarse la campera. Fue en este contexto que un grupo de alumnos de Lavalle decidieron que sus últimas actividades las iban a compartir todos juntos a pesar de las circunstancias.

Fue así como un día estaban todos en el aula y le dicen a uno de sus compañeros que estaba sentado en el fondo. “Adónde te vas”, le preguntaron, a lo que el joven contestó que no se iba a ningún lado porque no tenía plata.

Y una de las compañeras le gritó emocionada, “si, vas a ir con nosotros, si vas a ir”. Todos comenzaron a gritar emocionados mientras él no terminaba de entender qué es lo que estaba pasando. De inmediato le dieron una bolsa y cuando vio lo que tenía adentro se levantó rápidamente a darle un abrazo a su compañera.

Todos aplaudieron y el joven fue agradeciendo a cada uno de sus compañeros por el gesto. Acto seguido sacó la campera de egresados de la bolsa que le habían regalado y se la probó con una sonrisa de oreja a oreja.

El video fue compartido a través de TikTok, y ya superó las 50 mil reproducciones. Muchos usuarios no se quisieron perder el momento y resaltaron que el hermoso gesto de los chicos era de admirar. “Qué hermoso gesto, un ejemplo para todos los adolescentes que hoy han perdido todo el respeto por sus compañeros. Felicitaciones por muchos más como ustedes”, “terrible gesto, muy lindo detalle”, “que bonito, lo primero que quería hacer era saludar a sus compañeros”, escribieron en los comentarios.