Video: la fuente de aguas danzantes homenajeó a Felipe Staiti y emocionó a todos

La fuente de aguas danzantes de Plaza Independencia volvió a convertirse en uno de los puntos más emocionantes de Mendoza con un homenaje especial a Felipe Staiti, histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes.

La tradicional fuente de Plaza Independencia se convirtió en escenario de un emotivo tributo al histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales. Con luces, agua y música, cientos de mendocinos vivieron una noche cargada de emoción en pleno corazón de la Ciudad de Mendoza.

Un homenaje a Felipe Staiti que conmovió a los mendocinos

Lo que parecía una noche habitual en la Plaza Independencia terminó transformándose en un sentido reconocimiento a uno de los músicos más queridos de la provincia. La emblemática fuente de aguas danzantes realizó un espectáculo especial acompañado por canciones históricas de Los Enanitos Verdes, en homenaje al guitarrista Felipe Staiti.

La fuente principal de la plaza fue inaugurada hace más de cinco años y se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la capital mendocina.

El sistema cuenta con más de 800 toberas y alrededor de 350 luces LED, que permiten realizar coreografías sincronizadas con música de distintos géneros y artistas.

En esta ocasión, el tributo a Felipe Staiti incluyó algunas de las canciones más emblemáticas de Los Enanitos Verdes, generando un momento de profunda emoción entre quienes se encontraban en el lugar.

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Las imágenes del show fueron compartidas rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte repercusión entre usuarios y fanáticos de la banda mendocina. Muchos destacaron la iniciativa y el valor cultural del homenaje a uno de los artistas más representativos del rock argentino.

Allí, miles de usuarios reaccionaron con mensajes de emoción y orgullo por el homenaje realizado en Mendoza.

Entre los comentarios más destacados aparecieron frases como: “Hermosa Mendoza”, “Gran homenaje para Felipe”, “Qué orgullo ver esto en nuestra provincia” y “Los Enanitos Verdes son parte de nuestra historia”.

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Cuándo se puede ver el show de las aguas danzantes

El espectáculo de la fuente de Plaza Independencia funciona de martes a domingos y feriados, con diferentes horarios según la época del año. Durante mayo, el show puede disfrutarse de 19.30 a 21 horas, mientras que en abril se realiza de 20 a 21.30.

La propuesta combina música, iluminación y movimientos de agua, y se consolidó como una de las principales actividades gratuitas para mendocinos y turistas en el centro de la ciudad.