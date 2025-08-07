Video: intentaron irse sin pagar de una cervecería y terminaron golpeando a las mozas 

El violento episodio ocurrió en un bar de Rafael Castillo y quedó grabado por las cámaras de seguridad. La causa está siendo investigada por la justicia para proceder con las imputaciones correspondientes.

Un violento hecho ocurrido en la madrugada del lunes conmocionó a la provincia de Buenos Aires. Tres trabajadoras de una cervecería de Rafael Castillo fueron brutalmente golpeadas por dos hombres que, según testigos, estaban en estado de ebriedad y pretendían abandonar el local sin abonar la cuenta, luego de asistir a una cena show de Daniel Agostini.

El episodio tuvo lugar cerca de las 2 de la mañana en un restaurante de la avenida Carlos Casares al 561. Las cámaras de seguridad captaron el instante en que uno de los agresores le dio una patada en la rodilla a la recepcionista y luego intentó darle dos trompadas en el rostro. La mujer logró esquivar algunos golpes e intentó empujarlo hacia la salida.

En paralelo, el segundo atacante se abalanzó contra otra moza y le propinó dos fuertes piñas en la cara cuando ella buscaba calmar la situación. Según el testimonio de Daniela, la recepcionista, la golpiza duró unos 20 segundos e incluyó patadas, puñetazos y hasta sillazos.

En diálogo con Arriba Argentinos (El Trece), Daniela explicó que los problemas con estos clientes habían empezado mucho antes de la agresión.“Tuvimos inconvenientes desde que hicieron la reserva. Recibimos clientes hasta las 22.30 y ellos llegaron a las 12 de la noche. Desde el principio buscaron armar problemas”, relató.

La trabajadora contó que, momentos antes de que comenzara el show de Daniel Agostini, uno de los hombres se levantó e intentó acercarse al escenario. “Le pedí que volviera a su lugar, pero no me respondió. Otro compañero le dijo lo mismo y él reaccionó mal, diciendo que no lo toque”, recordó.

La situación se descontroló cuando Luis Aguirre, uno de los agresores, intentó retirarse con su pareja sin pagar la consumición. “Le pedí el ticket y quiso irse. Ahí empezó todo”, detalló Daniela.

Producto de la agresión, la recepcionista sufrió una lesión en la rodilla y una de sus compañeras terminó con hematomas en el rostro por las trompadas recibidas.

👉🏻 Dos hombres atacaron a piñas a las mozas de una cervecería de Rafael Castillo 📌 https://t.co/rILLKxq2R3#Anoticias #LaMatanza pic.twitter.com/y82K7j3rfl — Almafuerte Noticias (@AnoticiasOK) August 7, 2025

Horas más tarde, los agresores fueron identificados: se trata de dos hermanos de Rafael Castillo. Según medios locales, Luis Aguirre tendría formación en artes marciales y sería profesor de kickboxing, mientras que su hermano pertenecería a la Policía de Hurlingham.

La causa quedó a cargo del fiscal Marando, de la UFI N° 12 de La Matanza, quien ordenó reunir todas las pruebas, incluyendo las grabaciones del video de la agresión, para avanzar con las imputaciones correspondientes.