Video: Iba por una calle de Las Heras y se encontró a una vaca comiendo pasto en una escuela

Un episodio tan insólito como inesperado se volvió viral en redes sociales este fin de semana en Mendoza. Una docente registró el momento exacto en el que una vaca ingresó a una escuela y comenzó a comer pasto con total tranquilidad.

Un hecho fuera de lo común sorprendió a los vecinos de Las Heras y rápidamente se transformó en viral en las redes sociales. Una vaca suelta fue vista recorriendo calles del departamento y, lejos de asustarse, terminó dentro de una escuela, donde se detuvo a comer del pasto del establecimiento.

Todo parecía transcurrir con normalidad en el departamento de Las Heras, sin embargo, una maestra iba llegando a la escuela donde trabaja cuando se encontró con una situación un poco inusual. Es que justo en la entrada había una vaca suelta.

En las imágenes se puede ver al animal caminando con calma por el predio escolar, generando sorpresa y risas entre quienes presenciaron la situación, mientras se alimentaba.

El video fue compartido a través de Tiktok y se volvió viral. En cuestión de horas acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones. Usuarios de toda la provincia —e incluso de otras partes del país— expresaron su asombro ante una escena poco habitual en una zona urbana.

Muchos usuarios escribieron en los comentarios que no podía creer la situación que estaban viendo en la puerta de la escuela, aunque otros destacaron que no les parecía tan extraña esa escena.

¿De dónde salió la vaca?

Hasta el momento, no se confirmó el origen del animal ni cómo logró llegar hasta el establecimiento educativo. Entre las hipótesis que manejan los vecinos, se menciona que podría haberse escapado de un corral cercano o de una vivienda particular de la zona.