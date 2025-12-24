Video: fueron al Parque y se sorprendieron al ver un insólito auto con demasiado “espíritu navideño”

Lejos de poder pasar desapercibido, el vehículo captó todas las miradas, compartieron el video en TikTok y se ganó el puesto al mejor auto navideño de Mendoza.

Dicen que hay vehículos para todos los gustos, cada uno se adapta a su dueño, dirían otros, pero lo cierto es que a la hora de transportarse algunos mendocinos son los más ingeniosos. Un usuario de TikTok se encontraba transitando por el Parque General San Martín cuando de repente miró al costado y se encontró a un sujeto sobre un particular vehículo navideño.

“No es la nave, es el piloto“, señalaron algunos mendocinos en los comentarios luego de ver la insólita imagen. Un joven se dirigió como de costumbre por una de las calles del parque cuando se encontró con una postal que parece salida de alguna película.

¿Cuál fue el insólito vehículo que se vio en el Parque General San Martín?

Era ya de noche, algunos mendocinos estaban en el parque haciendo ejercicio o simplemente aprovechando que estaba más fresco que en la ciudad, cuando de repente un sujeto llamó la atención de quienes se encontraban ahí.

Es que en medio de la oscuridad un auto cubierto completamente de luces de diferentes colores apareció y muchos lo bautizaron como el vehículo con más espíritu navideños de Mendoza.

El vídeo se volvió viral en TikTok y los usuarios dejaron cientos de comentarios “ese auto tiene más luces que mi arbolito”.