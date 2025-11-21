Video: fueron al parque y se encontraron con un auto salido de la película de Cars

Un joven mendocino grabó al vehículo tuneado como el famoso personaje rojo, compartió el video a través de TikTok y se volvió viral.

Algunas personas deciden agarrar su auto y volverlo algo único. Un insólito hallazgo callejero se volvió viral en Mendoza. Es que iban caminando por el parque cuando se encontraron con un vehículo que parecía salido directamente de la película Cars. Decidieron compartir el hallazgo a través de las redes sociales y el Rayo McQueen mendocino se volvió viral.

Como si hubiera cobrado vida desde la pantalla grande, un auto con estética de la película Cars fue visto circulando por las calles de Mendoza.

El protagonista del clip no es otro que un auto rojo tuneado que imita a la perfección al querido personaje, el Rayo McQueen, el inseparable amigo de Mate y el protagonista de la saga.

El auto cuenta con todos los detalles característicos: los ojos animados, los colores, los logos de competición y hasta el inconfundible gesto del personaje.

Un usuario de TikTok se encontró con el vehículo en pleno Parque General San Martín y quedó sorprendido con lo original del vehículo y no dudó en grabarlo. En el video se puede ver cómo recorre las calles mendocinas y todos se detienen a mirarlo.

El video, que se compartió inicialmente en TikTok, se viralizó en cuestión de horas y ya suma miles de visualizaciones. “¡Está igual al de la película!”, se repite en varios comentarios, y no faltan los que aseguran que el auto mueve los ojos y hasta parece tener vida propia.