Video: fue a un kiosco para quejarse de la mala atención y terminaron a las piñas

Una discusión dentro de un comercio terminó de la peor manera y quedó registrada por las cámaras de seguridad. El video se viralizó en redes y generó miles de comentarios por la brutal reacción de las involucradas.

Una escena de máxima tensión se vivió en un kiosco de barrio cuando una mujer ingresó al local para reclamar por una supuesta mala atención que había recibido su hermana. Lo que comenzó como una discusión verbal terminó en una pelea a golpes con una empleada del comercio y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y desató una catarata de reacciones.

Según se observa en las imágenes difundidas, la clienta llegó al comercio con la intención de cuestionar el trato que, según aseguró, había recibido un familiar suyo en una visita anterior.

Durante varios segundos ambas mujeres intercambiaron insultos y reproches frente a otros clientes que estaban dentro del local. Cuando parecía que la situación terminaba, la discusión escaló de manera inesperada.

Antes de retirarse, la mujer habría escuchado un comentario de la cajera que la hizo regresar inmediatamente. En ese momento, lanzó un objeto contra la empleada y desató una pelea física en pleno kiosco.

Las cámaras captaron cómo las dos mujeres comenzaron a golpearse, empujarse y tirarse del pelo mientras varios clientes intentaban intervenir para separarlas.

En medio del caos, un joven que se encontraba comprando trató de frenar la pelea, aunque no logró contenerlas en un primer intento. Segundos después ingresaron otras personas al comercio y finalmente pudieron alejarlas.

La violencia del enfrentamiento fue tal que incluso la caja registradora terminó en el piso durante los forcejeos.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios comentaron el episodio y debatieron sobre la reacción de ambas mujeres.

Hasta el momento no trascendió si hubo denuncias formales ni intervención policial tras la pelea. Tampoco se informaron heridas de gravedad entre las involucradas.