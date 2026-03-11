Video: estacionó en doble fila en el centro de Mendoza, dejó a varios autos encerrados y casi terminan a las piñas

Un nuevo episodio de estacionamiento en doble fila en el centro de Mendoza generó indignación y se volvió viral en redes sociales. Una conductora denunció que quedó encerrada durante más de 25 minutos frente a una escuela porque una camioneta bloqueaba la salida de varios autos.

Comenzaron las clases y un problema recurrente volvió a surgir. Es que, en pleno centro de Mendoza, y a pesar de que rigen multas para este tipo de acciones, una mendocina compartió a través de las redes sociales, que un conductor que decidió estacionarse en doble fila la dejó encerrada por más de 25 minutos, ya que le bloqueaba la salida frente a una escuela.

Con el inicio del ciclo lectivo, volvió a repetirse un problema frecuente en el centro mendocino: el estacionamiento en doble fila frente a los establecimientos educativos.

Durante esos horarios, padres, familiares y transportes escolares llegan a retirar a los estudiantes, lo que genera congestión vehicular y maniobras indebidas, como detenerse en doble fila. A pesar de que la Ciudad de Mendoza implementó multas para quienes estacionen en doble fila, muchos conductores continúan con esta práctica.

Según relató la conductora afectada, al regresar a su vehículo para retirarse del lugar descubrió que una camioneta estaba estacionada en doble fila y bloqueaba completamente la salida. Ante la situación, comenzó a buscar al dueño del vehículo entre las personas que se encontraban en la vereda de una escuela cercana, pero nadie respondía.

Además, agregó que pasaron más de 25 minutos hasta que el conductor apareció. “Córdoba y Federico Moreno. 25 minutos tuve que esperar a que aparezca el dueño de la camioneta. Ponen balizas y dejan el vehículo en doble fila sin importar encerrar a los autos que estacionamos bien. No era yo la única perjudicada, los otros conductores encerrados también estaban muy enojados”.

Cuando finalmente apareció el conductor del vehículo, varios automovilistas lo increparon por la situación, lo que generó un momento de tensión que estuvo cerca de terminar en una discusión mayor. Según se observa en el video, el hombre intentó minimizar lo ocurrido, lo que provocó aún más enojo entre quienes habían quedado bloqueados. El video fue compartido a través de Tiktok por @janeta8885 y en pocas horas se hizo viral.

¿De cuánto es la multa por estacionar en doble fila en el centro de Mendoza?

Según lo establecido en el Artículo 52 inciso 43 de la Ley de Tránsito provincial (Ley 9024), obstruir la circulación constituye una falta grave. En el ámbito de la Capital mendocina, la multa por estacionar en doble fila asciende a $350.000.

No obstante, el conductor podrá acceder a un descuento del 40% si realiza el descargo correspondiente y abona en término, lo que reduce el monto a $210.000.

Desde el área de Tránsito de Ciudad aclararon que la intención principal no es sancionar de manera indiscriminada, sino promover la concientización y ordenar el flujo vehicular en zonas críticas.

¿Está permitido estacionar en doble fila frente a las escuelas?

Las autoridades municipales precisaron que existe una tolerancia específica para el ascenso y descenso rápido de alumnos, siempre que el conductor permanezca dentro del vehículo y la maniobra se realice de forma ágil, sin generar demoras.

En cambio, dejar el auto en doble fila sin conductor o durante un tiempo prolongado que obstruya la circulación será considerado infracción grave y podrá derivar en sanción económica.