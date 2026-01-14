Video: Estaban en el Parque Central y fueron sorprendidos por una persecución policial

En pleno descanso nocturno y sin imaginar lo que estaba por ocurrir, dos jóvenes que disfrutaban del aire libre en el Parque Central de Mendoza fueron testigos de una persecución policial que terminó a pocos metros de donde estaban sentados.

El Parque Central se llena de gente cada día, es que el espacio verde es como una bocanada de aire fresco para los mendocinos que viven en sus alrededores. Dos jóvenes que disfrutaban del aire libre fueron testigos de una persecución policial que terminó a pocos metros de donde estaban sentados. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El Parque Central suele ser uno de los espacios verdes más concurridos de la Ciudad de Mendoza. Vecinos, familias y grupos de amigos lo eligen a diario como un punto de encuentro para relajarse, hacer actividad física o simplemente pasar el rato. Sin embargo, esta vez el paisaje habitual se vio interrumpido por una situación totalmente inesperada.

Según se observa en las imágenes, los jóvenes estaban sentados sobre el pasto cuando comenzaron a escuchar sirenas policiales a lo lejos. En cuestión de segundos, un móvil policial apareció en escena persiguiendo a un vehículo que circulaba por la zona. La secuencia, que parecía salida de una película, terminó con la intercepción del auto por parte de los efectivos.

El momento fue grabado y compartido en redes sociales, donde el video se volvió viral en pocas horas. Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre el motivo de la persecución ni sobre la identidad de las personas involucradas, en los comentarios, muchos usuarios expresaron preocupación por la inseguridad en Mendoza, mientras que otros señalaron que viven en las inmediaciones del parque y no se habían enterado de lo ocurrido hasta ver las imágenes.