Video: el gol viral de unos chicos mendocinos que comparan con la Scaloneta y emociona a todo el país

La categoría 2014 de Andes Fútbol Club, de General Alvear, protagonizó una espectacular jugada en equipo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y recibió elogios en todo el país.

Hay goles que valen tres puntos y otros que quedan grabados por la forma en que fueron construidos. El que convirtió la categoría 2014 de Andes Fútbol Club, de General Alvear, pertenece a ese segundo grupo. No hubo un estadio repleto, ni una cancha perfecta, ni cámaras de televisión. Solo un puñado de chicos, una pelota, una cancha de tierra y una jugada colectiva que terminó emocionando a miles de personas en las redes sociales.

Si algo sabemos los argentinos, es que la pasión por el fútbol inunda cada rincón del país y estos pequeños mendocinos lo demostraron. En una cancha repleta de familiares y amigos, la categoría 2014 de Andes Fútbol Club conquistó a todos con una jugada maestra.

La cancha no ayudaba. La pelota picaba de manera impredecible entre la tierra, los pozos y algunos sectores embarrados. Pero para estos chicos eso nunca fue un problema.

Con una naturalidad que sorprende, comenzaron a tocar la pelota de un lado al otro de la cancha. Salieron desde el fondo y fueron 15 pases consecutivos, siempre buscando al compañero mejor ubicado, sin apurarse, sin rifarla y con una precisión que despertó la admiración de todos los que vieron la secuencia.

La jugada terminó con una corrida,un tiro al centro y un gol que desató el festejo de los pequeños futbolistas y los aplausos de los padres que seguían el partido desde un costado del campo.

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El video no tardó en viralizarse porque transmite mucho más que una buena jugada. En tiempos donde el fútbol suele medirse por grandes estadios y complejos deportivos de primer nivel, estos chicos recordaron que el talento muchas veces aparece donde menos se lo esperan.

Por eso no fueron pocos los usuarios que compararon la jugada con el estilo que llevó a la Selección Argentina de Lionel Scaloni a conquistar el mundo.

Desde las redes sociales de Andes Fútbol Club también celebraron la repercusión del video con una frase que resume a la perfección la esencia de la jugada. “Cuando el profe te dice que si no la tocan todos, no vale el gol”.