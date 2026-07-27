Dolor en el espectáculo: falleció el hermano de Nicolás Cabré

Duilio Cabré trabajaba como taxista y mantenía un perfil bajo, alejado de la exposición mediática. La noticia fue difundida por el propio actor en redes sociales.

Nicolás Cabré comunicó en sus redes sociales la muerte de su hermano mayor, Duilio Cabré, de 47 años. El actor publicó un mensaje en Instagram en el que expresó su despedida.

Duilio trabajaba como taxista en la Ciudad de Buenos Aires y se mantenía alejado de la exposición mediática. Su vínculo con Nicolás era estrecho: apenas un año y ocho meses los separaban, lo que los convirtió en compañeros inseparables.

La noticia se conoció durante el fin de semana y generó repercusión en el ámbito artístico. Cabré decidió suspender las funciones de la obra Ni Media Palabra, que protagoniza junto a Mariano Martínez, para atravesar el duelo.

La partida de Duilio se suma a otras pérdidas familiares que marcaron la vida del actor. En 2014 falleció su padre, Norberto Cabré, y en 2025 murió su madre, Cristina Birckenstaedt. Estos antecedentes configuran un escenario de dolor que vuelve a golpear a Nicolás Cabré en plena actividad profesional.