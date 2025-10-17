Video: el drámatico momento en el que un perro queda colgando en la puerta del ascensor

El animal, un schnauzer, estuvo a punto de morir asfixiado cuando su correa quedó atrapada entre las puertas del ascensor. El productor musical Leo Blumberg intervino justo a tiempo y le practicó maniobras de RCP.

Un insólito y angustiante episodio ocurrió este jueves en el barrio porteño de Villa Crespo, cuando un perro schnauzer quedó colgado del ascensor de un edificio. El hecho sucedió alrededor de las 13.30, en el primer piso del inmueble donde el músico y productor Leo Blumberg tiene su estudio de grabación.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la dueña del animal ingresó al ascensor mientras la mascota quedaba afuera, con la correa atrapada entre las puertas. Apenas el elevador comenzó a subir, el perro quedó suspendido en el aire, con riesgo de asfixia.

Segundos después, Blumberg apareció en el pasillo y logró liberar al animal justo a tiempo. Según relató el músico, el rescate ocurrió casi de casualidad:

“Estaba grabando con un cliente y justo habíamos parado la música. El volumen estaba muy fuerte. Ahí fue cuando escuché la alarma del ascensor, bajé pensando que alguien estaba atrapado y me encontré con la imagen del perro colgado. Logré desengancharlo y empecé con el RCP. Por suerte reaccionó”, contó en diálogo con el diario La Nación.

🦮 En el barrio de Villa Crespo, una mujer casi mata a su perro al accionar el ascensor antes de que su mascota ingrese. 🏅 El animal pasó varios minutos colgando y fue rescatado por un vecino, que le practicó maniobras de RCP y salvó su vida. 📱 https://t.co/ihC778sm2B https://t.co/FMWrhXCCoF pic.twitter.com/vPSsoIfDml — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 17, 2025

Mientras tanto, la dueña del perro permanecía dentro del ascensor, sin poder intervenir. Aún no se sabe si el sistema del elevador se trabó o si ella intentó detenerlo para evitar el accidente.

El hecho ocurrió, además, el mismo día en que se conmemora el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una coincidencia que no pasó desapercibida para Blumberg, quien adelantó que planea usar su profesión para crear conciencia:

“Vamos a producir un jingle corto con mi productora, Blumberg Música, que explique visualmente cómo hacerle RCP a un animal. La idea es ayudar en este tipo de casos”, anunció.

El video se dio por casualidad el 16 de octubre, día que el mundo recuerda la importancia de aprender las maniobras de RCP, una técnica impulsada por el Consejo Europeo de Resucitación y respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si bien fue diseñada para seres humanos, también existen versiones adaptadas para animales domésticos, que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte ante una situación de asfixia o paro respiratorio, como la que se vivió en Villa Crespo.

Gracias a la rápida reacción de Leo Blumberg, el schnauzer logró sobrevivir y se recupera sin secuelas, en un episodio que recordó la importancia de actuar con conocimiento y calma ante emergencias.