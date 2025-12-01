Video: así está la misteriosa mansión de Notti que venden en Guaymallén ¿a qué precio?

La misteriosa mansión Notti de Guaymallén volvió a aparecer en el mercado inmobiliario y se ofrece a través de internet. Con más de 125 años, 5.000 m² de terreno y un interior que parece detenido en el tiempo, la propiedad ligada al doctor Humberto Notti vuelve a generar interés y curiosidad en Mendoza.

La antigua mansión Notti, ubicada en Bandera de los Andes 2250 en Guaymallén, volvió a captar la atención tras aparecer nuevamente publicada en uno de los principales portales inmobiliarios de Mendoza con un valor de 600.000 dólares. La propiedad, de más de un siglo de historia, ofrece 5.000 m² de terreno, 600 m² cubiertos, 15 ambientes, seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras, una casa que siempre generó misterio a quienes pasaban por la puerta.

La casona perteneció durante décadas a la familia Cantú-Notti, un linaje estrechamente ligado a la medicina mendocina. Allí vivió el doctor Humberto Notti, referente de la pediatría regional y figura cuyo nombre lleva el hospital infantil más importante de la provincia. Tras completar sus estudios en Buenos Aires, el médico se instaló en esta vivienda, que desde entonces permaneció en manos de la misma familia y hoy atraviesa un proceso sucesorio.

Construida alrededor del año 1900 por un militar retirado y adquirida por los Cantú en la década de 1930, la casa fue durante muchos años escenario de reuniones sociales, celebraciones y encuentros familiares. Con el paso del tiempo y la falta de uso, el inmueble comenzó a mostrar signos de deterioro y abandono, algo que alimentó relatos sobre presuntos ruidos extraños y misteriosas presencias. La familia, sin embargo, siempre desmintió estas versiones, atribuyéndolas únicamente al abandono y al silencio natural de una propiedad tan grande y antigua.

Así luce hoy la misteriosa mansión en Guaymallén

Desde el exterior, la casona mantiene una presencia imponente. Tras un frente enrejado, un largo pasillo de baldosas conduce a un jardín amplio que da paso a la entrada principal. Una pequeña escalinata y dos columnas anticipan el estilo arquitectónico que caracteriza a los chalets de principios del siglo XX.

En el interior, la atmósfera recuerda a una mansión detenida en el tiempo: muebles cubiertos de polvo, cortinas pesadas, ventanales vidriados con diseños únicos y tapizados de época que generan un ambiente entre nostálgico y sombrío. Los baños, revestidos en azulejos blancos, conservan mobiliario original de tonos intensos, mientras que la cocina mantiene una estética similar, con paredes azulejadas y mesada negra.

Uno de los espacios más llamativos es la biblioteca, donde un sillón antiguo descansa frente a una chimenea pequeña. La escena parece extraída de una novela de misterio: libros apilados, telarañas en las esquinas y un aire que remite a otra era.

La casona volvió a ser noticia en agosto de 2025, cuando un incendio menor afectó uno de sus sectores. El fuego no avanzó significativamente gracias a la lluvia de esa noche, pero dejó marcas visibles y reforzó el aura enigmática que rodea al lugar. Vecinos aseguran que la casa no está completamente abandonada: afirman que personas encargadas de su mantenimiento viven en una vivienda contigua con acceso directo a la propiedad.

Hoy, la mansión reapareció formalmente a la venta a través de la firma Remax, que la ofrece como propiedad a reciclar o como terreno apto para desarrollos, gracias a su doble frente: uno hacia Bandera de los Andes y otro hacia el Lateral Norte del Acceso Este.