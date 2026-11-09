Va todos los días a una estación de servicio de Mendoza y una perrita lo espera por un motivo muy especial

Negra es una perrita que vive en una estación de servicio de Mendoza y se volvió viral por una tierna costumbre con un cliente habitual. Compartieron el video a través de TikTok y se volvió viral.

En una estación de servicio de Mendoza hay una visitante que ya se convirtió en parte del paisaje. Se llama Negra, una perra que acompaña desde hace años a los trabajadores del lugar y tiene una costumbre que quienes pasan habitualmente por allí conocen muy bien. En las últimas horas, un video mostró ese particular vínculo y conquistó las redes sociales. Es que cada vez que lo ve llegar, ya sabe que tiene un premio muy especial: una tortita raspada.

En una estación de servicio de Mendoza hay una protagonista que ya se ganó el cariño de quienes pasan por el lugar. Se llama Negra, es una perrita que desde hace años acompaña a los trabajadores y que, con el tiempo, también conquistó a algunos clientes habituales.

Pero hay uno en particular que conoce muy bien sus gustos. Cada vez que aparece, Negra sabe que no se va a ir con las patas vacías. Y una reciente publicación en redes sociales mostró el motivo de esa espera que ya se convirtió en una tierna costumbre.

El video de la perrita que espera todos los días en una estación de servicio por su tortita raspada

En las imágenes se puede ver cómo un hombre llega a la estación y, antes de cargar combustible, se dirige directamente al kiosco. Mientras tanto, Negra permanece sentada junto a la puerta, tranquila, como si supiera perfectamente lo que está por pasar.

Unos instantes después, el cliente sale del local con una bolsa, saca una tortita raspadita y se la entrega. La perrita recibe su regalo y se aleja contenta para disfrutar de su desayuno.

La escena fue compartida por la cuenta de TikTok @luzochoa, junto a una frase que resume el vínculo entre ambos: “Siempre que lo ve sabe que le va a comprar una torta”.

El video no tardó en circular por las redes sociales y cosechó miles de reproducciones. En los comentarios, muchos usuarios se mostraron enternecidos por la escena y destacaron el gesto del hombre, que ya incorporó a Negra a su rutina diaria.