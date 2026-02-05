Unos niños mendocinos grabaron un noticiero en 1985 y los videos se volvieron virales

Un video grabado en 1985 en Las Heras volvió a circular en redes sociales y se hizo viral al mostrar a dos niños mendocinos jugando a ser periodistas, en una escena cargada de ternura y humor que despertó una fuerte nostalgia entre los usuarios.

Allá por los años 80 unos mendocinos con una cámara de video se pusieron a jugar un rato. Palabras van, palabras vienen, simularon estar en un noticiero. Las imágenes, en blanco y negro, fueron filmadas en el departamento de Las Heras, y muestran a dos chicos jugando a ser periodistas frente a una cámara. 40 años después compartieron los videos en las redes sociales y despertaron una ola de nostalgia.

Las escenas fueron registradas en 1985 en el barrio 1° de Mayo de Las Heras y forman parte de un archivo personal que Sergio Larrañaga conservó durante décadas en cintas VHS. Recientemente decidió digitalizarlas y compartirlas en redes sociales, donde rápidamente despertaron la emoción de miles de usuarios.

En el video, los chicos se ponen en el rol de conductores de un noticiero, comentan supuestos hechos de inseguridad, hablan de una banda de asaltantes y hasta se corrigen en pleno “vivo”. “Han hecho 120 asaltos… perdón, 121”, mientras lo estaban viviendo en el momento, dicen entre risas mientras sostienen el micrófono, recreando con naturalidad el lenguaje de la época.

Luego pasan al “estudio” para dar el pronóstico del tiempo, con frases que hoy resultan entrañables: “Esta tarde va a hacer un frío que mamita”, anuncian mirando a cámara, y agregan: “Y mañana un calor que ayyy papito”. Todo, con la frescura propia del juego simbólico infantil.

El material también incluye una especie de móvil en vivo, donde entrevistan a un vecino mendocino y le preguntan si le gusta su provincia. La respuesta, simple y directa, se convirtió en uno de los momentos más celebrados del video: un reflejo del orgullo mendocino que atraviesa las imágenes.

Tras su publicación, el video se llenó de comentarios cargados de emoción. “Qué hermosura, el juego simbólico, el humor absurdo y el amor por su tierra”, escribió una usuaria. Otros destacaron la autenticidad de la escena y la creatividad de una infancia sin pantallas ni redes sociales, pero llena de imaginación.