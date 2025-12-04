Unos mendocinos se pusieron a bailar en la Plaza Independencia y sus pasos prohibidos inundaron TikTok

La fuente central de la plaza ofrece un espectáculo que deslumbra a muchos. Esta pareja se dejó llevar y se puso a bailar al ritmo de las “aguas danzantes”.

Algunas veces no hace falta un gran escenario, ni pistas lujosas para pasar un buen rato, sino algo de creatividad y buena onda. Una pareja mendocina decidió armar una pista de baile en la Plaza Independencia, mientras disfrutaba ya del clásico espectáculo de música y luces en la fuente principal.

La Provincia de Mendoza suele ser escenario de muchos vídeos virales, pero también de algunos rincones de la ciudad que se terminan transformando mágicamente en toda una pista de baile.

Esta vez, el escenario se sitúa en la plaza Independencia, ubicada en pleno microcentro mendocino. Justo en el centro del espacio verde hay una fuente que desde hace algunos años cuenta con un show de música, luces y agua denominado “aguas danzantes”.

Si bien miles de personas pasan cada día por la plaza cuando este espectáculo comienza, una joven pareja llamó la atención y es que lejos de pasar desapercibidos, decidieron bailar al ritmo de los chorros de agua que iban al compás de una conocida canción contagiando un poco de alegría y entusiasmo a los presentes.

Ahí se pararon justo enfrente de todos, con una especie de baldes en la cabeza y se tiraron los pasos prohibidos. La escena fue captada y rápidamente compartida a través de TikTok.

En pocas horas se volvió viral en la red social y ya acumula miles de reproducciones. En los comentarios algunos destacaron el buen ritmo que tenían en su pista de baile y la buena onda que contagiaban a quienes estaban a su alrededor.

Cuándo se puede ver las aguas danzantes en la Plaza Independencia

La Ciudad de Mendoza tiene una de las fuentes de agua más atractivas en su corazón. La plaza Independencia luce diariamente este espejo artificial. Pero no se trata de una fuente habitual y común. Es que, hace ya varios años, este sitio de los mendocinos se ha transformado en una propuesta única para ser contemplada y disfrutada por propios y extraños.

Sus famosas aguas danzantes junto a un juego perfecto de luces y sonido captan la mirada de quienes tienen la fortuna de encontrarse transitando por los caminos de la plaza y por aquellos quienes, ya conocen su magia, asisten para presenciar sus números.

El show de luces y música de la fuente de aguas danzantes puede disfrutarse de martes a domingo y los feriados, desde las 20:30 hasta las 22:00.