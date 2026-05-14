Tarjeta Alimentar: ¿cómo figura el aumento en la liquidación de Mercado Pago y cuándo se pagará?

Luego de que el Gobierno anunciara el aumento de la Tarjeta Alimentar, finalmente se supo que ese incremento se pagará este mes pero a los días del pago oficial. Esto se pudo comprobar en las liquidaciones de ANSES que hace Mercado Pago para quienes cobran en la Aplicación.

En un caso testigo, se puede ver que si un beneficiario le corresponde cobrara el viernes 22 de mayo. El porcentaje de aumento lo recibirá a la semana siguiente, es decir el viernes 29 de mayo. La App Mercado Pago, abona un día antes los haberes de ANSES. Es decir que ese beneficiario, recibirá todo el jueves 21 y jueves 28.

En ese sentido en el primer cobro, recibirá por Tarjeta Alimentar el importe anterior es decir: $52250 y a la semana siguiente la diferencia es decir: $20000, para concluir con el nuevo importe de la Tarjeta Alimentar por un hijo en $72250.

Días atrás, el Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos del Plan Alimentar —ex Tarjeta Alimentar— y actualizó los criterios de acceso al principal beneficio del Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre”. La medida fue establecida mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Con esta actualización, la Prestación Alimentar continuará siendo un complemento no remunerativo destinado a hogares en situación de vulnerabilidad social, incluyendo familias con niños, adolescentes, personas con discapacidad y embarazadas.

Tarjeta Alimentar: nuevos montos desde mayo de 2026

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, los beneficiarios percibirán los siguientes valores:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

La normativa también contempla situaciones específicas, como mujeres embarazadas que cobran la Asignación Universal por Embarazo desde el tercer mes, y familias con hijos con discapacidad, quienes accederán al beneficio según los criterios de focalización establecidos.

Tarjeta Alimentar: ¿a quiénes le corresponde?