Unos mendocinos se hicieron una ecografía el 17 de octubre y el movimiento del bebé los dejó sin palabras

Una pareja mendocina se realizó una ecografía el 17 de octubre y el gesto de su bebé sorprendió a todos y se volvió viral en las redes sociales.

En Mendoza, una mujer acudió al médico junto con su pareja para realizarse las habituales ecografías durante el embarazo. Sin embargo, cuando el médico logró captar una imagen nítida, se sorprendieron por el gesto que estaba haciendo: “el bebe peronista”. Compartieron el video a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Como toda persona en la dulce espera, la chica quería ver que todo estuviera bien con su hijo. Al parecer, el bebé no quería que su madre se preocupara y se encargó de dejar bien en claro que estaba bien.

“Te haces la eco el 17 de Octubre… y tu hijo da señales”, escribieron los padres junto al video del momento. El especialista en imágenes, Néstor Caliri, fue el encargado de tomar dicha imagen y habló con elnueve.com.

La pareja había acudido a un control de rutina en los consultorios de una clínica en Luján de Cuyo cuando el médico, mientras realizaba un pantallazo general para ver el movimiento del bebé, detectó que movía la mano.

“Hizo los dedos de la “v” y yo les dije que si bien estaba haciendo el símbolo de la paz, también podía prestarse para otra interpretación”, señaló Caliri. Los padres no dudaron en bautizar el momento como “el bebé peronista”.

Compartieron las imágenes a través de Tiktok y el video en pocas horas se volvió viral con más de 193 mil reproducciones y miles de comentarios.