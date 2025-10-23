Unos mendocinos salieron a correr y terminaron salvando a un perro que era arrastrado por un canal

Los mendocinos estaban haciendo ejercicio cuando se encontraron con un pequeño animal que estaba siendo arrastrado por la corriente. Compartieron el video a través de las redes sociales y su accionar se volvió viral: “Salís a correr y terminas salvando una vida”.

Lo que comenzó como una rutina de ejercicio feliz para estos dos amigos mendocinos se terminó volviendo una verdadera pesadilla con momentos de mucha tensión. Todo comenzó cuando decidieron salir a correr y a lo lejos vieron que un perro estaba siendo arrastrado por la corriente de agua en un zanjón . Ante eso, no dudaron en hacer lo posible para rescatarlo y que pueda volver a casa.

El hecho comenzó cuando dos amigos dijeron salir a correr en horas de la tarde noche. Todo trascurría con normalidad, ambos trotaban cuando de repente un ruido que venía de un zanjón cercano les llamó la atención.

Cuando se acercaron a la orilla escucharon a un pequeño perro llorar. El animal estaba siendo ferozmente arrastrado por la fuerte corriente del agua. Por más que lo intentaba no podía salir.

Sin dudarlo, ambos decidieron intervenir. Uno de ellos se lanzó al canal mientras el otro iluminaba con la linterna del celular y daba indicaciones para facilitar el rescate. Tras varios intentos y con gran esfuerzo, lograron sacar al animal del agua y ponerlo a salvo.

Después de varias maniobras, debido a la velocidad del agua, lograron agarrarlo y juntos lo sacaron del zanjón. “Después de correr muchísimo e intentar varias veces, pudimos sacarlo. No lo íbamos a dejar solo”, escribieron junto al video, mientras el perro se sacudía un poco y se sentaba junto a ellos.

Las imágenes, publicadas en TikTok, se viralizaron rápidamente y acumularon más de 85 mil reproducciones, generando cientos de comentarios de usuarios que aplaudieron el gesto solidario y la valentía de los protagonistas.