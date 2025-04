Unas mendocinas fueron al Cerro Arco, se desahogaron en la cima y el video se volvió viral

Un grupo de mendocinas convirtió su ascenso al Cerro Arco en una experiencia catártica que terminó viralizándose en TikTok.

El Cerro Arco es uno de los más concurridos tanto por mendocinos como por turistas debido a su proximidad del centro de Mendoza. Muchos lo utilizan para hacer deportes o simplemente para una caminata de domingo. Sin embargo, estas mendocinas decidieron realizar algo diferente una vez que llegaron a la cima y sus reacciones se volvieron virales en las redes sociales, “esos gritos no sabía de dónde venían, ahora TikTok me mostró”.

Una gran parte de los mendocinos tiene una foto con el famoso cartel en la punta del Cerro Arco. Se trata de un cerro precordillerano ubicado en Las Heras y cuenta con una altura de 1668 metros sobre el nivel del mar.

Muchos van allí para practicar distintos deportes en los que destaca el senderismo, el trekking y hasta parapente.

Sin embargo, en las últimas horas se volvió viral un video en las redes sociales. Resulta que un grupo de mujeres subieron el cerro, pero no solamente se sacaron la típica foto, sino que vivieron su propio momento de catarsis.

Mirando la panorámica vista que ofrece la cima, todas comenzaron a gritar y luego soltaron varias frases de desahogo. “No quiero trabajar”, “quiero dejar de ser torta”, “quiero un día para mí”, fueron algunas de las frases.

El video fue compartido en las redes sociales y se volvió viral en TikTok con más de 40.000 reproducciones. En los comentarios los usuarios no tardaron en bromear con la situación, “esos gritos no sabía de dónde venían, ahora TikTok me mostró”. Mientras que otros apuntaron que las felicitaban, ya que todo el mundo necesitaba un momento para hacer catarsis.

Cerro Arco en Mendoza: trekking, vistas únicas y aventura al aire libre

El Cerro Arco, ubicado en Las Heras, es uno de los destinos más elegidos por los amantes del senderismo y el aire libre en Mendoza. Con sus 1.675 metros sobre el nivel del mar, se transforma en un excelente mirador natural desde el cual se puede contemplar una vista panorámica de la Ciudad de Mendoza y alrededores.

Con un camino bien marcado y una pendiente moderada, el Cerro Arco se ha convertido en el lugar ideal para quienes quieren iniciarse en el trekking en Mendoza. El recorrido comienza en la base, donde se encuentra el cartel que marca el inicio del trayecto. Al llegar a la cima, muchos visitantes inmortalizan su hazaña con la tradicional foto junto al cartel que indica el final del recorrido.

¿Qué se puede hacer en el Cerro Arco?

Además del clásico ascenso a pie, el Cerro Arco en Las Heras también es elegido por quienes practican running, ciclismo de montaña y parapente. Gracias a su ubicación en El Challao y su entorno natural, es habitual ver deportistas subiendo o bajando el cerro a cualquier hora del día.

La cima ofrece un entorno perfecto para disfrutar del paisaje, hacer una pausa y vivir una experiencia en contacto directo con la naturaleza.

¿Cómo llegar al Cerro Arco?

Para acceder al Cerro Arco desde Ciudad de Mendoza, se debe tomar la Avenida Champagnat, que es la continuación de Regalado Olguín en El Challao. Desde la zona universitaria, el acceso se realiza por avenida del Libertador, conectando luego con Champagnat.

Si vas en transporte público, podés llegar tomando los colectivos del grupo 300, específicamente las líneas 300 y 302. Un detalle importante: al buscar el lugar en Google Maps, conviene escribir “Puesto Puerta de la Quebrada”, ya que ese es el punto exacto donde comienza el recorrido.

¿Cuánto se tarda en subir?

El trayecto desde la base hasta la cima tiene una distancia aproximada de 4,5 kilómetros, con una pendiente constante pero accesible. En promedio, quienes no tienen experiencia en montaña suelen tardar unas 2 horas en ascender y 1 hora y media en descender, haciendo del total una caminata de unas 3 horas y media.