Unas mendocinas estaban en Potrerillos, se querían tomar un vino y lo que hicieron sorprendió a todos

El vino en Mendoza es sagrado y no falta en ninguna juntada con amigos, sin embargo, algunas veces se complica poder abrirlo, pero estas amigas encontraron una insólita manera de resolverlo y se volvió viral en las redes sociales.

Uno de los clásicos mendocinos es ir a pasar un día de verano al Dique Potrerillos, al lado del agua, entre las montañas y por supuesto rodeado de amigos. Algo que no puede faltar en la mesa, es el vino, pero algunas veces los distraídos suelen olvidarse algo esencial: el sacacorchos. Esto le pasó a un grupo de mendocinas que decidió resolver la situación de una insólita manera que se volvió viral en las redes sociales.

El vino en Mendoza es casi una institución y forma parte de cualquier juntada entre amigos, más aún cuando el plan incluye montaña, agua y calor.

Las jóvenes habían organizado una escapada al Dique Potrerillos, uno de los clásicos del verano mendocino. Todo estaba listo para disfrutar del paisaje, la charla y, por supuesto, una botella de vino. Sin embargo, en el momento clave apareció el problema menos pensado: nadie había llevado sacacorchos.

Lejos de resignarse o cambiar de plan, una de las chicas decidió improvisar. Sin vergüenza y con total naturalidad, comenzó a gritar hacia el otro lado del dique para preguntar si alguien tenía un destapador que pudiera prestarles. Para sorpresa del grupo, la respuesta fue positiva.

La joven no dudó: cruzó para encontrarse con otro mendocino, consiguió el sacacorchos y logró finalmente abrir la botella. Toda la secuencia quedó registrada en un video espontáneo, acompañado por la frase “Todo sea por tomarse un vinito”, que terminó de conquistar a los usuarios.

En pocas horas, el video acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos, con usuarios que se sintieron identificados por la situación. La publicación llegó además a manos del influencer español Roberto Martín (@2marsal2), quien la compartió en su cuenta y no dejó de destacar: “todo sea por tomarse un vino”.